Com foco em 2026, Mailza Assis lança nova identidade visual de suas redes sociais; confira

A vice-governadora do Acre, Mailza Assis, lançou uma nova identidade visual para suas redes sociais. O novo layout vem com um toque maior de modernidade, com cores vibrantes e navegação mais funcional. A atualização foi divulgada nesta quinta-feira (3).

A reformulação da presença online é interpretada nos bastidores como parte da estratégia de Mailza para a disputa pelo governo do Acre em 2026. A mudança vem pouco tempo após o reforço do apoio do governador Gladson Cameli, que tem declarado publicamente que ela é sua “candidata natural”.

Nas pesquisas prévias para a disputa a cadeira de gestor máximo do estado do Acre, a vice-governadora aparece com dois dígitos, próximo dos 20% das intenções de voto.