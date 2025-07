O resultado coloca o Santos na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, e alivia o clube paulista de terminar a rodada próximo da zona de rebaixamento. Mesmo derrotado, o Flamengo continua na liderança da competição, porém com vantagem reduzida e pode ser ultrapassado por Cruzeiro ou Bragantino, que ainda jogam na rodada.

O Peixe volta a entrar em campo no duelo contra o Mirassol, neste sábado (19/7), às 18h30, no Estádio Campos Maia. A próxima partida do Mengão será o clássico carioca contra o Fluminense, no domingo (20/7), às 19h30, no Maracanã.