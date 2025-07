Com histórico de furtos, homem é preso em Sena Madureira tentando arrombar loja

Na noite desta quarta-feira (2) a Polícia Militar de Sena Madureira conseguiu prender novamente o nacional Erlan Almeida, 36 anos, sob acusação de tentar arrombar um estabelecimento comercial na área central da cidade. O referido autor cometeu furtos em série em datas passadas.

De acordo com relatório da PM, em um curto espaço de tempo Erlan foi preso nove vezes, sendo seis em flagrante. Sua mais recente captura se deu na terça-feira, onde o mesmo foi encontrado portando um aparelho celular furtado. Como a vítima não compareceu à Delegacia para fazer a representação, ele foi solto.

No dia seguinte, já nas Ruas, tentou arrombar uma loja não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. “A Polícia Militar vem fazendo a sua parte, mas infelizmente as leis brasileiras são frágeis nesse tipo de crime”, destacou o capitão Fábio Diniz, comandante do 8º BPM.

Por ser reincidente e ter sido preso mais uma vez em flagrante, acredita-se que o acusado retornará as celas do presídio Evaristo de Moraes.