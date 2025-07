Com investimento superior a R$ 1,7 milhão, Urap Maria Barroso é a 40ª a ser reformada na capital

A Prefeitura de Rio Branco entregou a reforma da Unidade de Referência em Atenção Primária (Urap) Maria Barroso da Silva, localizada na região da Baixada, com um investimento superior a R$1,7 milhão em obras e aquisição de novos equipamentos. Os recursos são oriundos do orçamento próprio do município.

Com a entrega, a gestão municipal atinge a marca de 40 unidades de saúde reformadas e reestruturadas desde o início da atual administração. A reabertura da unidade era aguardada pela população, que passou os primeiros meses do ano na expectativa do retorno do atendimento no local.

Durante a solenidade, o secretário municipal de Saúde, Rennan Biths, destacou que a iniciativa representa um avanço na prestação dos serviços públicos e reforça o compromisso da gestão com a saúde da população.

“É mais dignidade para os servidores, que passam a trabalhar em um espaço adequado e com equipamentos novos, e para a população, que terá um atendimento mais qualificado e humanizado”, afirmou.

A Urap Maria Barroso é classificada como unidade de referência em atenção primária, sendo responsável por coordenar o atendimento das unidades de saúde da família da região. De acordo com o secretário, os pacientes que não tiverem seus problemas resolvidos nas unidades básicas poderão ser regulados para atendimento na Urap, que possui estrutura ampliada e oferta de serviços um pouco mais complexos.

“Aqui é mais uma porta aberta da Prefeitura para acolher a população e dar resposta às necessidades dessa comunidade”, concluiu Biths.

Presente no evento, o prefeito Tião Bocalom ressaltou a importância da obra para a região e destacou que a unidade é a maior do município. “Essa é a maior unidade que nós temos no município. E a outra coisa é que realmente está numa região muito populosa, uma região que merece todo o tratamento. Aqui já tem uma UPA e essa nossa unidade estava, quando nós chegamos, totalmente acabada: teto caindo, forro caindo, parede caindo. Tivemos que fazer uma grande reforma”, disse.

Segundo o prefeito, com a aquisição de novos equipamentos, o valor total do investimento chega a R$1,7 milhão, totalmente com recursos da Prefeitura. “É bom que se lembre: R$1,7 milhão de recursos próprios. Aqui não tem um centavo de governo federal, de lugar nenhum, só recursos nossos, da nossa Prefeitura de Rio Branco”, afirmou.

Bocalom também destacou que a meta é reformar todas as 60 unidades de saúde da capital. “Com essa daqui, fechamos a quadragésima, ou seja, 40 unidades de saúde reformadas. O senador Márcio Bittar arrumou mais um recurso que a gente vai usar para acabar de fechar as 60 unidades de saúde, todas reformadas, todas adequadas. Depois da pandemia, a grande maioria foi aumentada de tamanho para se adequar ao pós-pandemia”, explicou.

O prefeito encerrou sua fala reforçando o compromisso com a população. “Estou muito feliz, porque vamos continuar dando dignidade às pessoas. Vamos receber as pessoas com mais humanidade. As pessoas vão ter um espaço com ar-condicionado para poder esperar. Se Deus quiser, a nossa saúde já melhorou e vai melhorar muito mais.”