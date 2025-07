Com luta de 12 segundos, acreano é campeão do Abu Dhabi Grand Slam Prime no RJ

O acreano Wendell Barbosa conquistou a medalha de ouro no Abu Dhabi Grand Slam Prime, realizado no último sábado (19), no Rio de Janeiro. Faixa marrom de parajiu-jítsu, o atleta venceu a disputa na categoria Master 1, acima de 120 kg, ao finalizar o fluminense Gabriel Nogueira em apenas 12 segundos de luta.

A chave do torneio contava com três competidores, e Wendell precisou de apenas um combate para garantir o lugar mais alto do pódio. Após a vitória, o lutador destacou nas redes sociais o esforço envolvido na conquista. “Mais que uma medalha, essa conquista representa horas de treino, sacrifício e paixão pelo Jiu-Jitsu. Obrigado a todos que estiveram comigo nessa jornada”, publicou.

Wendell Barbosa permanece no Rio de Janeiro até sexta-feira (25), onde continua sua preparação para o próximo desafio: o Abu Dhabi Jiu-Jítsu Pro, que será disputado em Buenos Aires, na Argentina, no sábado (26).