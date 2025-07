Com mais de 100 serviços, OCA inaugura unidade móvel que vai percorrer todo o estado

O governo do Acre lançou nesta quinta-feira (10), em Porto Acre, os atendimentos da OCA Móvel, serviço itinerante que leva cidadania a comunidades distantes, e realizou a entrega gratuita de coletes e capacetes a mototaxistas da região. A iniciativa é promovida pela Organização em Centros de Atendimento (OCA), com apoio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Durante a cerimônia, o governador Gladson Cameli destacou o compromisso da gestão com a descentralização dos serviços públicos. “Nossa grande meta é colocar o poder público à disposição da população. O governo do Acre tem um compromisso valoroso com todos os seus municípios. Queremos juntos diminuir as diferenças e proporcionar melhor qualidade de vida para todos”, afirmou.

A OCA Móvel conta com um ônibus moderno e equipado, que oferece mais de 100 serviços essenciais, como emissão de documentos pessoais — entre eles CPF e carteira de trabalho — além de orientações sobre benefícios sociais e previdenciários. Os atendimentos são realizados com apoio de equipes da Polícia Civil e de servidores estaduais.

O secretário de Administração, Paulo Roberto, ressaltou o alcance da ação. “Esse ônibus é um sonho que se tornou realidade e concretiza a nossa ideia de levar serviços para municípios que necessitam de atendimento expandido”, disse.

Segundo dados do governo, a OCA Móvel já beneficiou mais de 40 mil pessoas em mais de 10 municípios acreanos. Em Porto Acre, uma das atendidas foi a dona de casa Francisca Rocha, moradora da região há mais de 15 anos. Natural de Feijó, ela procurou o serviço para obter a segunda via de sua carteira de identidade. “Moro em uma colônia aqui perto e estou sem minha documentação há muitos anos, mas com essa oportunidade vim acessar meus direitos com maior facilidade”, relatou.

Durante o evento, Cameli também reafirmou o apoio à atuação da OCA no estado. “Sempre fui um entusiasta do funcionamento pleno da OCA, pois quero que todos tenham o mesmo direito de tirar seus documentos sem burocracia e sem limitações geográficas”, afirmou o governador.