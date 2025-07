Com mais de 60 gatos e 22 cães, idosa de Mâncio Lima busca doar animais; veja vídeo

A senhora Edina Nazaré, de 65 anos, moradora da zona rural de Mâncio Lima, está pedindo ajuda da população para a doação de parte dos animais que cuida em sua residência, localizada no Ramal da Lua, nas proximidades do lixão da cidade.

Segundo relatos de familiares e confirmado pela própria Edina, a criação dos animais começou de forma modesta, com um casal de gatos. Com o tempo, os felinos se multiplicaram e hoje ela abriga mais de 60 gatos em sua propriedade. Além dos gatos, a idosa também cuida de 22 cachorros, com a ajuda do esposo.

Com o avanço da idade e as limitações físicas, Edina afirma que já não consegue mais cuidar de todos os animais da forma adequada. Por isso, ela faz um apelo à comunidade para que possa ajudar adotando parte dos bichos. A prioridade, segundo ela, é garantir que os animais tenham um lar seguro, com cuidados e carinho.

“Eu sempre cuidei com amor, nunca deixei faltar comida ou um abrigo, mas agora já não tenho mais forças. Peço ajuda para quem puder adotar e cuidar deles com responsabilidade”, declarou Edina emocionada.

Quem tiver interesse em adotar algum dos animais ou oferecer qualquer tipo de ajuda pode entrar em contato diretamente com a família ou visitar a propriedade no Ramal da Lua.