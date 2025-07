Com mais de 600 inscrições, corrida em Rio Branco celebra Dia do Policial Civil

Mais de 600 atletas participaram na manhã deste domingo (20) da Corrida em Comemoração ao Dia do Policial Civil do Acre, celebrado oficialmente em 19 de julho. A largada aconteceu às 7h no Quadrilhódromo da Avenida Amadeu Barbosa, em Rio Branco, com percursos de 5 e 10 quilômetros.

O evento foi promovido pela Polícia Civil do Acre (PCAC) e pela Academia de Polícia Civil (Acadepol-AC), com apoio de parceiros institucionais. A vice-governadora Mailza Assis esteve presente, reforçando o apoio do Governo do Estado às ações de valorização e bem-estar dos profissionais da segurança pública.

Mais do que uma competição, a corrida teve como objetivo incentivar a prática esportiva, os cuidados com a saúde física e mental, além de promover a integração entre a corporação e a população acreana. O evento também celebrou o compromisso diário dos policiais civis com a segurança da sociedade.

Entre os destaques da competição, Mateus dos Santos conquistou o primeiro lugar nos 5 km, categoria comunidade. Já nos 10 km, também na categoria comunidade, o vencedor foi Catriel Araújo. No feminino, Rosa Moreira foi campeã nos 5 km, e Altamira Reis cruzou em primeiro lugar nos 10 km.

Ao final da corrida, todos os participantes receberam medalhas comemorativas como forma de incentivo e reconhecimento. A organização já prepara uma nova edição do evento para o mês de outubro, desta vez em Cruzeiro do Sul, com expectativa de reunir atletas de toda a regional do Juruá.

Segundo o governo do Acre, a corrida reforça o papel da Polícia Civil não apenas na repressão ao crime, mas também na promoção da cidadania e do bem-estar social.