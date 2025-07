Com Marcus no comando, veja quem são os integrantes da nova executiva do MDB em Rio Branco

A nova composição do diretório municipal do MDB em Rio Branco tomou posse na manhã desta sexta-feira (18), durante evento realizado na sede do partido. A gestão será responsável por conduzir os rumos da sigla na capital acreana no período de 2025 a 2027.

O ex-prefeito da capital, Marcus Alexandre, foi empossado como presidente do diretório municipal. Ele terá ao seu lado Sirlene Pereira Luz, como 1ª vice-presidente, e Wiliandro Oliveira Derze, como 2º vice-presidente. A nova comissão executiva conta ainda com Atevaldo Santana do Nascimento (secretário-geral), Franck de Souza Vidal (tesoureiro) e Thais de Oliveira Figueiredo (secretária da Mulher).

Completam a composição da executiva Maria Clarice do Nascimento França (1ª vogal), Wagner Lopes Coutinho (2º vogal) e Eber Machado, como líder da bancada.

Também foram apresentados os suplentes: Neném Almeida, Fábio Araújo, Fernando Brilhante Cabanela e Francisco Iberton Medeiros Calixto.

O evento também foi marcado por homenagens ao ex-deputado Chagas Romão, que recebeu o título de presidente de honra da legenda.