Com muito lixo e animais mortos, Lago do Amor é alvo de reclamação em Rio Branco

Durante uma caminhada na manhã desta quinta-feira (10), uma moradora de Rio Branco fez uma denúncia preocupante sobre o estado do Lago do Amor, no Parque do Ipê. Ela registrou imagens do local e relatou a presença de lixo acumulado e até de um animal morto dentro do lago, que segundo ela, tem sido alvo de abandono e falta de manutenção.

“Esse lago está virando um depósito de lixo e animais mortos. Vejo sempre limpeza constante nas áreas de caminhada, mas aqui no lago nunca vi. Que amor é esse? Só sujeira!”, afirmou a moradora, que preferiu não se identificar.

O Parque do Ipê é um dos principais espaços de lazer e prática de atividades físicas da capital acreana, frequentado diariamente por moradores de todas as idades. No entanto, o descaso com o Lago do Amor tem gerado revolta entre os visitantes, que esperam um ambiente limpo e agradável.

Além do impacto visual negativo, o acúmulo de lixo e a presença de animais mortos podem representar riscos à saúde da população e ao equilíbrio ambiental do local, que deveria ser um espaço de convivência e bem-estar.

Veja o vídeo: