com-pix-bloqueado,-eduardo-bolsonaro-reage-e-chama-moraes-de-ditador

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) criticou, nessa segunda-feira (21/7), a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de bloquear suas contas bancárias no Brasil. Segundo ele, decisão é “arbitrária e criminosa”.

O ministro bloqueou as contas de Eduardo Bolsonaro, o que ele percebeu ao tentar fazer duas transações via Pix, segundo revelou o Metrópoles, por meio da coluna de Paulo Cappelli.

O que está acontecendo?

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), é alvo de uma investigação da Polícia Federal, no âmbito do inquérito que corre no STF, sobre sua atuação nos Estados Unidos.

Por decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, Bolsonaro teve o celular apreendido, terá de usar tornzeleira eletrônica, não pode deixar Brasília e terá de ficar em casa todas as noites, além de não poder usar as redes sociais.

No despacho, Moraes listou os crimes pelos quais Eduardo e o pai são investigados: coação no curso do processo; obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa; e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

O documento cita que Eduardo Bolsonaro é acusado de reiteradamente e publicamente buscar a imposição de sanções pelo governo dos Estados Unidos contra membros do Supremo Tribunal Federal (STF), da PGR e da Polícia Federal (PF), alegando perseguição política.

Na rede social X, Eduardo Bolsonaro alegou que determinação de Moraes “é só mais uma decisão arbitrária e criminosa”.

“Moraes age em interesse próprio. Moraes usa as instituições para tentar se blindar. Moraes se vale de decisões ilegais para se proteger das consequências dos seus crimes. Como todo ditador”, afirma o deputado federal.

Esse bloqueio não me surpreende. É só mais uma decisão arbitrária e criminosa do ditador Alexandre de Moraes, que tenta me proibir de todos os modos de denunciar os seus crimes e suas violações de direitos fundamentais à comunidade internacional. Moraes age em interesse… pic.twitter.com/Dk3FMtUyJp — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 21, 2025

Ele afirmou que não irá se intimidar e não vai se calar diante da decisão: “Eu me preparei para este momento. Esta é só mais uma demonstração de abuso de poder e confirma tudo o que tenho denunciado em Washington e para autoridades de todo o mundo.”

“Só irei descansar quando Alexandre Moraes for punido. Só irei sossegar quando o seu impeachment for aprovado pelo Senado, porque essa é a única solução para o Brasil”, completou Eduardo Bolsonaro

Ele ainda afirma que Moraes é o “maior problema do país”.