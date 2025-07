Com premiação de R$ 18 mil, concurso da Rainha do Rodeio da Expoacre ocorre nesta quinta

Durante o lançamento oficial da Expoacre 2025, em Rio Branco, neste sábado (19), os organizadores do concurso da Rainha do Rodeio falaram das novidades desta 26ª edição, que terá a premiação total chegando em R$ 18 mil.

Segundo Gigi Hanan e Roberta Lima, o primeiro lugar ficará com R$ 10 mil, a princesa garante R$ 5 mil e a terceira colocação receberá R$ 3 mil.

Entre as novidades está o método de escolha da Madrinha dos Peões, que será eleita por meio de voto popular durante os primeiros dias da Feira. De acordo com os organizadores, serão espalhados totens para a votação do público, além da campanha das candidatas pelas ruas do Parque de Exposição Wildy Viana.

“São 26 anos que estamos à frente deste evento, e a grande novidade é que no dia 24 de julho vai ser a escolha da rainha e princesa do rodeio, só que nós não vamos parar por aí. Na abertura da cavalgada vai começar a votação popular para a Madrinha”, afirmou Roberta.

Veja o vídeo: