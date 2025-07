Com premiação recorde, Eurocopa feminina começa nesta quarta-feira na Suíça

A Suíça será a anfitriã da Eurocopa feminina a partir desta quarta-feira (2 de julho) até o dia 27 de julho. Dezesseis seleções disputarão o maior título do futebol feminino do Velho Continente, que este ano contará com uma premiação recorde.

As equipes estão divididas em quatro grupos, e as duas melhores de cada chave avançarão para a fase eliminatória.

Confira a divisão dos grupos:

Grupo A : Suíça , Noruega , Islândia e Finlândia

: , , e Grupo B : Espanha , Portugal , Bélgica e Itália

: , , e Grupo C : Alemanha , Polônia , Dinamarca e Suécia

: , , e Grupo D: França, Inglaterra, Holanda e País de Gales

A Alemanha é a maior campeã do torneio, com oito títulos em 13 edições, mas não levanta a taça desde 2017. Para voltar a ser hegemônica, a equipe alemã terá de desbancar a Inglaterra, atual vencedora e favorita, além da Espanha, uma das principais potências do futebol europeu e campeã mundial.

Premiação recorde

A edição de 2025 da Eurocopa feminina terá um aumento significativo na premiação. A UEFA distribuirá um total de 41 milhões de euros (cerca de R$ 263,1 milhões), um valor 25 milhões de euros maior que em 2022 e cinco vezes superior ao de 2017.

Antes mesmo do início da competição, cada seleção classificada recebeu 1,8 milhão de euros (R$ 11,5 milhões). Durante o torneio, a premiação será a seguinte:

Empate na fase de grupos : 50 mil euros ( R$ 320,9 mil )

: ( ) Vitória na fase de grupos : 100 mil euros ( R$ 641,8 mil )

: ( ) Equipes que avançarem às quartas de final : 550 mil euros ( R$ 3,53 milhões )

: ( ) Vaga na semifinal : 700 mil euros ( R$ 4,49 milhões )

: ( ) Campeã : 1,75 milhão de euros ( R$ 11,23 milhões )

: ( ) Vice-campeã: 850 mil euros (R$ 5,45 milhões)

