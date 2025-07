Com premiação total de R$ 35 mil, concurso vai eleger os stands mais bonitos da Expoacre

A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e o Governo do Estado do Acre, lançou o II Concurso do Stand Mais Bonito da Expoacre 2025, com total de R$ 35 mil em premiações.

Podem participar empresas e pessoas físicas com stands montados na feira, desde que estejam com a inscrição regularizada e a taxa paga. Stands institucionais não entram na disputa.

As inscrições são gratuitas e vão de 21 a 24 de julho, exclusivamente pelo link https://forms.gle/966MCkBYjmBuAghz7. O público vai escolher os vencedores entre os dias 26 de julho e 3 de agosto. Totens com QR Code serão espalhados pelo parque de exposições, permitindo que cada visitante vote pelo celular.

Serão avaliados critérios como originalidade, criatividade e conforto do espaço. A decoração pode incluir fachada, entrada e interior do stand. Os três stands mais votados receberão prêmios em dinheiro:

1º lugar: R$ 20 mil

2º lugar: R$ 10 mil

3º lugar: R$ 5 mil

Se houver empate, a comissão organizadora fará a escolha final com base nos critérios definidos. O resultado sai no dia 8 de agosto, e os prêmios serão entregues a partir do dia 10.

Os organizadores lembram que a decoração é de responsabilidade do expositor. Participar do concurso significa aceitar o regulamento e autorizar o uso de imagem. O regulamento completo está disponível no site da ACISA: www.acisaac.org.br. Dúvidas podem ser enviadas para [email protected].