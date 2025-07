Com pressa? Terra vai girar mais rápido a partir desta quarta (9); entenda

A Terra vai girar mais rápido a partir desta quarta-feira (9). Dados do Iers (Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra) e do Observatório Naval dos Estados Unidos mostram que os dias das próximas semanas serão cerca de meio milissegundo mais curtos em relação ao padrão.

Nosso planeta dá uma volta em relação ao Sol — o equivalente a um dia — em 86.400 segundos. Mas, em alguns dias, o globo terrestre pode ser afetado por diversos fatores que diminuem ou aumentam esse tempo.

Esse tipo de medição é feita por meio de relógios atômicos, usados por cientistas desde a década de 1950. De acordo com o site Time and Date, até 2020, o menor tempo de deslocamento (LOD) da Terra tinha sido com um adiantamento de 1,05 milissegundo, mas, desde então, todos os anos o planeta aumenta essa diferença.

Até hoje, o dia “mais rápido” de todos foi registrado em 5 de julho de 2024, quando a Terra se adiantou em 1,66 milissegundo.

Neste ano, os dados preveem que nos dias 9 e 22 de julho e 5 de agosto esse tempo seja semelhante — ou até menor.

Essa diferença pode ser justificada por diversos fatores, como a posição da Lua em relação à Terra, já que nosso planeta gira mais rápido quando o satélite natural está mais ao norte ou ao sul da Linha do Equador.

Nos dias apontados para serem os mais rápidos de 2025, a Lua estará em sua distância máxima desses pontos.

Ainda, outros fatores que influenciam o movimento de rotação da Terra em relação ao Sol podem ser o movimento complexo do núcleo, dos oceanos e da atmosfera da Terra.