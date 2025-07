Com previsão de conclusão até agosto, terceiro acesso a Tarauacá entra na fase final de execução

As obras do novo acesso ao município de Tarauacá já chegaram a 70% de execução, segundo vistoria técnica realizada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) nesta segunda-feira (30). Os serviços são conduzidos pelo Consórcio TK e contam com investimento de R$ 11,4 milhões, fruto de emenda parlamentar do ex-deputado federal Jesus Sérgio.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, acompanhou a vistoria e destacou que o projeto representa um avanço importante para a mobilidade urbana e o desenvolvimento da região. “Estamos trabalhando com dedicação para garantir que serviços essenciais cheguem às famílias. Essa obra é mais do que infraestrutura, é qualidade de vida”, afirmou.

Entre as etapas já finalizadas estão a terraplanagem completa, com subleito, sub-base e base, além da drenagem profunda. No momento, estão em andamento as estruturas de baldrame para ciclovias e calçadas nas ruas Tancredo Neves e Raimundo de Araújo.

Também está prevista a retomada da construção do muro de arrimo no entorno do Instituto Federal do Acre (Ifac), onde serão implantadas calçada e ciclovia. O Deracre articula com a instituição o deslocamento do muro atual para dar continuidade aos trabalhos.

A expectativa é que as obras sejam concluídas entre o fim de julho e início de agosto.

Com informações Agência de Notícias do Acre