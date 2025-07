Com seca severa, Rio Acre atinge 1,61 metro e Defesa Civil amplia abastecimento de água

A forte estiagem que atinge Rio Branco continua impactando diretamente o nível do Rio Acre, que nesta terça-feira (22) chegou à marca de 1,61 metro, de acordo com informações atualizadas pela Defesa Civil Municipal. O registro foi feito às 5h12 e não houve ocorrência de chuvas nas últimas 24 horas, nem nos últimos 30 dias, como típico dessa época do ano.

Diante das consequências da baixa no nível do rio, a Prefeitura tem intensificado as ações de distribuição de água potável para as famílias mais afetadas pela crise hídrica. As equipes seguem mobilizadas para garantir que a população, especialmente a das áreas mais vulneráveis, tenha acesso a água de qualidade para consumo.

FIQUE POR DENTRO: Há 30 dias sem chuvas, Rio Acre atinge pior marca dos últimos 11 anos para o período

A operação é coordenada pela Defesa Civil em conjunto com outras secretarias municipais e tem sido fundamental para minimizar os efeitos da estiagem prolongada. O trabalho busca proteger a saúde da população, levando suporte às comunidades que enfrentam maior dificuldade no abastecimento.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, tenente-coronel Cláudio Falcão, a situação exige atenção constante. “Estamos atravessando um período bastante crítico e nossa missão é assegurar que nenhuma família fique desassistida. Seguiremos atuando para atender todas as regiões que necessitam desse apoio emergencial”, ressaltou.