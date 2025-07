Com show marcado na ExpoAcre, Jorge e Mateus revelam quanto tempo pode durar pausa na carreira

A dupla Jorge & Mateus anunciou, neste domingo (6), que fará uma pausa na carreira após o fim da atual turnê comemorativa pelos 20 anos de estrada. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, os sertanejos garantiram que o intervalo não marca o fim da parceria e sim apenas um descanso temporário.

Segundo os artistas, o período pode durar entre três meses e dois anos. A ideia é aproveitar esse tempo para descansar, viajar e, principalmente, estar mais próximos da família.

“Não é um adeus, é um até logo”, disseram durante a conversa para a entrevista no programa, que foi ao ar nesta noite.

Atualmente, Jorge & Mateus seguem em turnê pelo país, celebrando duas décadas de carreira como uma das duplas mais bem-sucedidas do sertanejo. Os dois tem a previsão de subir ao palco da ExpoAcre, em Rio Branco, no encerramento do evento, no dia 3 de agosto.