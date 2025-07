Com surto de sarampo na fronteira, Acre ainda não alcançou 100% de cobertura vacinal infantil

Em meio ao surto de sarampo registrado na Bolívia, país que faz divisa com o estado acreano, o Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), vem intensificado a vacinação contra a doença. A cobertura vacinal em crianças menores de dois anos é de 87,35% na primeira dose, já o percentual de imunizados com a segunda dose é de 67,57% apenas.

A ampliação na vacinação ocorre como forma de prevenção, e no intuito de evitar a reintrodução da doença no estado. De acordo com levantamento da Sesacre, somente nos 10 primeiros dias de julho foram aplicadas 2.754 doses da vacina tríplice viral, que protege não só contra sarampo, mas também contra a caxumba e a rubéola.

O balanço aponta ainda, que do total de imunizantes aplicados, 322 foram doses de rotina, enquanto 2.231 foram aplicadas durante as ações de vacinação. Foram aplicadas, ainda, outras 201 doses zero.

Segundo a coordenadora estadual do PNI, Renata Quiles, as ações de vacinação seguem sendo intensificadas com o objetivo de alcançar o maior número possível de crianças imunizadas.

SAIBA MAIS: Sem registro há 25 anos, Acre corre risco de enfrentar onda de sarampo após Bolívia confirmar 80 casos

“Tivemos um aumento na meta de vacinação com o início de um novo mês, o que impacta temporariamente no percentual de cobertura, mas seguimos intensificando as ações para alcançar o maior número de crianças possível, garantindo a proteção necessária contra o sarampo”, explica.

Nesta terça (15) e quarta-feira (16) uma equipe do Ministério da Saúde chega ao estado do Acre para realização do seminário “Imersão sobre Sarampo: aspectos clínicos, epidemiológicos, imunização e diagnóstico”, que acontece no municípios de Rio Branco e Brasiléia, terá participação de representantes de países fronteiriços, entre eles, Bolívia e Peru.

Sintomas e prevenção

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, causada pelo vírus Morbillivirus. Com alta taxa de contágio, pode ser transmitido por via aérea, por meio de gotículas respiratórias de pessoas infectadas.

Entre os principais sintomas do sarampo estão: tosse seca, conjuntivite, nariz escorrendo, ou congestionado, mal estar intenso, manchas vermelhas pelo rosto, que podem se espalhar pelo restante do corpo, e febre, que pode indicar um quadro mais grave da doença.

A forma mais eficaz de prevenção é a vacinação, que está disponível em todas as unidades de saúde do estado. Confira as doses recomendadas:

6 meses a 11 meses e 29 dias

* Dose zero (capital e municípios de fronteira)

1 a 4 anos

1ª dose aos 12 meses

2ª dose aos 15 meses

5 a 29 anos

É necessário ter pelo menos 2 doses registradas na caderneta (independente da idade em que vacinou)

30 a 59 anos

É necessário ter pelo menos 1 dose registrada na caderneta (independente da idade em que vacinou)