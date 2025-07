Com temperaturas de até 35ºC, semana será de calor e umidade abaixo de 25% no Acre

O pesquisador Davi Friale publicou em seu site O Tempo Aqui que a semana será marcada por muito calor e baixa umidade do ar em todo o Acre. Segundo a previsão, sem a chegada de novas ondas de frio polar, as temperaturas podem ultrapassar os 35ºC nas tardes.

Já a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 25%, o que representa um estado de atenção para a saúde, principalmente em crianças e idosos.

Ainda de acordo com Friale, as manhãs também terão temperaturas mais elevadas, com mínimas entre 18ºC e 21ºC nas regiões de Rio Branco, Brasileia e arredores, e entre 19ºC e 22ºC no centro do estado e no vale do Juruá.

Os ventos durante a semana devem ser fraco, o que contribui para a sensação de abafamento. Apesar do tempo seco ao longo da semana, a previsão aponta uma mudança a partir do próximo fim de semana.

Com o avanço de uma massa de ar úmido vinda do oceano Atlântico, há possibilidade de chuvas pontuais e passageiras em diferentes municípios do estado.