Combustíveis podem ficar mais baratos nas próximas semanas, diz ministro

Nesta segunda-feira (7) no Rio de Janeiro, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sinalizou que os preços da gasolina e do diesel podem sofrer redução nas próximas semanas, desde que o cenário internacional do petróleo permaneça estável.

Silveira explicou que a recente diminuição das tensões entre Israel e Irã e trouxe alívio ao mercado, o que pode influenciar diretamente nos valores dos combustíveis. “Estávamos bastante preocupados com os efeitos dessa guerra. Agora que houve uma trégua na tensão, há uma real possibilidade de queda nos preços, o que seria um alívio para o consumidor brasileiro”, avaliou o ministro.

O governo federal, segundo ele, tem intensificado os esforços para garantir que eventuais reduções de preços por parte da Petrobras sejam refletidas diretamente nas bombas. “O presidente Lula tem cobrado isso com frequência. Estamos atuando de forma fiscalizatória para evitar abusos e assegurar que o cidadão perceba os efeitos das políticas públicas voltadas à justiça tarifária”, destacou.

Além das discussões sobre energia e combustíveis, a cúpula também abordou temas voltados à sustentabilidade e ao desenvolvimento energético. Silveira ressaltou a importância do Brics como fórum estratégico para viabilizar investimentos na transição energética, especialmente por meio do Banco do Brics.

O ministro também lembrou que os países integrantes do grupo detêm reservas significativas de minerais considerados críticos para o avanço de tecnologias sustentáveis. Contudo, ele frisou a necessidade de compatibilizar o desenvolvimento dessas atividades com o respeito à legislação ambiental. “É essencial que a extração de recursos naturais caminhe ao lado de uma regulamentação responsável, que preserve o equilíbrio entre crescimento econômico e proteção ambiental”, concluiu.

A cúpula reforçou o compromisso dos países membros com a cooperação em áreas estratégicas, como energia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, sinalizando o fortalecimento do bloco em pautas globais.

