Começou o Amazon Prime Day 2025! Descontos e cupons exclusivos para assinantes Prime

O Amazon Prime Day 2025 começou à meia-noite desta terça-feira (15 de julho) e segue até as 23h59 de quarta-feira (16 de julho). O evento é exclusivo para assinantes do Amazon Prime e traz ofertas relâmpago, descontos expressivos e cupons promocionais em milhares de produtos. No Brasil, os consumidores já encontram notebooks com até R$ 1.400 de desconto, dispositivos Alexa com até 29% de desconto, além de cupons extras para economizar ainda mais. Entre os códigos promocionais em destaque estão o ECHO30, que dá R$ 30 de desconto em caixas de som Echo, e o FIRETV40, que reduz R$ 40 no Fire TV Stick.

Detalhes do Amazon Prime Day 2025

O Amazon Prime Day 2025 oferece 48 horas de ofertas exclusivas para assinantes do Amazon Prime, com direito a cupons de desconto, frete grátis e promoções relâmpago em milhares de produtos.

A ação é considerada uma das mais importantes do e-commerce no ano e inclui descontos em eletrônicos, moda, livros, itens de casa inteligente e dispositivos da própria Amazon. Para aproveitar, é necessário ser membro do Amazon Prime — o plano custa R$ 19,90 por mês ou R$ 166,80 por ano, com teste grátis de 30 dias.

Melhores cupons e ofertas em destaque

É possível acompanhar as melhores promoções em tempo real pelo TechTudo e também pelo canal de ofertas no WhatsApp, que envia alertas com os principais cupons e descontos assim que forem liberados. Nas primeiras horas do evento, já é possível encontrar produtos com descontos expressivos e cupons ativos que deixam os preços ainda mais atrativos. Veja algumas das ofertas em destaque nesta terça (15 de julho):

Como usar cupons de desconto no Prime Day

Usar cupons no Amazon Prime Day é simples e pode garantir economias extras. Veja como fazer:

Acesse o site da Amazon Brasil (https://www.amazon.com.br/) e vá até a aba “Ofertas do Dia“; Filtre os resultados clicando em “Cupons” no menu; Escolha o produto com selo de cupom, clique em “Aplicar cupom” e finalize a compra normalmente.

Alguns códigos promocionais também estão sendo divulgados nas páginas dos produtos ou ativados automaticamente no checkout. Fique atento a ofertas combinadas e condições especiais, como descontos adicionais para pagamento à vista ou via Pix.

Onde encontrar cupons ativos e outras promoções

Além do site da Amazon, você pode localizar cupons e promoções em tempo real por meio de:

Categorias com mais descontos

As categorias com mais cupons e ofertas no Prime Day 2025 incluem:

Dispositivos Amazon: Alexa, Echo Dot, Echo Show, Amazon Fire TV, Kindle;

Eletrônicos: notebooks, tablets, fones de ouvido, smartwatches;

Casa inteligente e eletroportáteis: robôs aspiradores, air fryers, luminárias;

Moda, beleza e cuidados pessoais;

Livros físicos e digitais;

Jogos, brinquedos e papelaria.

Prime Day ou Black Friday: qual vale mais a pena?

O Amazon Prime Day é voltado exclusivamente para assinantes do Prime e tem como vantagem cupons exclusivos, frete grátis e prioridade em dispositivos Amazon. Em muitos casos, os preços são tão bons quanto ou até melhores que na Black Friday — especialmente em produtos da própria Amazon, como Kindle e Alexa.

Fonte: Tech Tudo