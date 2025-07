Comediante Pete Davidson anuncia que será pai pela primeira vez com Elsie Hewitt

Em poucos meses de namoro, casal comemora gravidez e dá início a uma nova fase juntos

O comediante Pete Davidson está prestes a viver um novo capítulo na vida pessoal: ele será pai. A notícia da primeira gravidez da namorada, a modelo e atriz Elsie Hewitt foi revelada nesta quarta-feira (16/7) por meio de uma postagem bem-humorada nas redes sociais. “Agora todo mundo sabe que fizemos sexo”, brincou Elsie, ao compartilhar imagens do casal e do ultrassom.

De acordo com fontes próximas do site Page Six, o bebê deve nascer entre o final de dezembro e o início do próximo ano. Pessoas próximas ao casal afirmam que Pete está entusiasmado com a novidade e que seus familiares estão igualmente empolgados com a chegada do novo membro da família.

A relação dos dois começou no início de 2025 e ganhou força rapidamente. Em março, surgiram as primeiras fotos dos dois juntos em Palm Beach, e, em maio, o casal decidiu dividir o mesmo teto em Nova York. Desde então, passaram a morar entre a casa de Pete no interior e um sobrado no Brooklyn.

Davidson, conhecido por relacionamentos de alto perfil com nomes como Kim Kardashian, Ariana Grande, Kate Beckinsale e Madelyn Cline, agora vive um momento mais estável ao lado de Elsie. Já a modelo, antes ligada a Jason Sudeikis e Benny Blanco, tem feito aparições públicas frequentes com o comediante, incluindo um recente evento beneficente em Nova York.

Durante uma entrevista em 2022 no programa “Hart to Heart”, Pete já havia expressado seu desejo de ser pai. Ele descreveu a paternidade como seu “maior sonho” e contou estar se preparando para esse papel. “É super cafona, mas seria muito divertido vestir um garotinho. Estou muito animado para esse capítulo, então é para isso que estou me preparando agora”.

O casal tem compartilhado momentos de intimidade nas redes, desde viagens à natureza até encontros em eventos esportivos e red carpets. Agora, com a chegada do primeiro filho, eles dão um passo definitivo rumo à construção de uma nova família