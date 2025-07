Comércio varejista do Acre tem queda de 0,3% em maio, apontam dados do IBGE

O volume de vendas do comércio varejista no Acre recuou 0,3% em maio de 2025 na comparação com abril, segundo dados divulgados nesta terça-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A queda ocorre após dois meses consecutivos de crescimento, com altas de 1,7% em abril e 0,1% em março.

Mesmo com a leve retração em maio, o desempenho do setor permanece positivo no acumulado do ano, com avanço de 2,1% entre janeiro e maio. Na comparação com o mesmo mês de 2024, o volume de vendas subiu 2,8%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o crescimento foi de 3,6%.

No comércio varejista ampliado, que inclui os setores de veículos, motos, partes e peças, além de material de construção, o recuo mensal foi maior, de 0,6%. Ainda assim, o setor registrou alta de 2,3% em relação a maio do ano passado, com crescimento acumulado de 1,3% no ano e 2,6% nos últimos 12 meses.

Em âmbito nacional, o comércio varejista teve queda de 0,2% em maio frente a abril, com média móvel trimestral de 0,1%. Na comparação com maio de 2024, o crescimento foi de 2,1%, e o acumulado em 12 meses alcançou 3,0%.

Já o comércio varejista ampliado no país apresentou alta de 0,3% em maio, com aumento de 1,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior e avanço de 2,4% no acumulado dos últimos 12 meses.

Entre as 27 unidades da federação, 20 registraram desempenho negativo no varejo restrito entre abril e maio. Tocantins (-3,5%) e Rio Grande do Norte (-2,3%) apresentaram as maiores quedas no período.