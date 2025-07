Comitê Chico Mendes abre seleção com foco em justiça social e defesa da Amazônia

O Comitê Chico Mendes está com processo seletivo aberto para atuação híbrida com duração de 12 meses. As oportunidades são destinadas a pessoas com experiência nas áreas ofertadas e alinhadas à luta em defesa da Amazônia.

O edital valoriza especialmente candidaturas de pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+, com deficiência e mulheres, reforçando o compromisso do Comitê com a inclusão e a justiça social.

As inscrições ficam abertas entre os dias 7 e 16 de julho, e os interessados devem enviar currículo e documentação para o e-mail [email protected]. A contratação será feita na modalidade Pessoa Jurídica (PJ).

O Termo de Referência completo pode ser acessado no link da bio do perfil oficial do Comitê no Instagram.