Como a “Dança dos Famosos” veio parar no Brasil

A Globo anuncia para este próximo fim de semana a estreia da “Dança dos Famosos”, na volta, ao vivo, do “Domingão” com Luciano Huck.

No ar, no Brasil desde 2005, esta será a sua 22ª edição.

No entanto, poucos conhecem como esse vitorioso formato veio parar no Brasil.

Fausto Silva, em uma viagem de férias pela Europa, assistiu na televisão de lá, na RAI, o “Ballando con le Stelle”, versão italiana do britânico “Strictly Come Dancing”, e ficou impressionado com o quadro.

Não apenas por sua repercussão junto ao público, mas também pela possibilidade de reunir pessoas de diferentes atividades, celebridades e até artistas, em uma disputa de dança.

O Fausto trouxe a ideia para o Brasil e a Globo, imediatamente, acertou a compra dos direitos de produção e exibição desse show de talentos, que por aqui repete o sucesso de tantos outros países.

Para esta próxima edição, por exemplo, Nicole Bahls e Cátia Fonseca já são anunciadas entre as principais atrações.

Piloto

Victor Sarro e Rodrigo Capella foram autorizados a gravar o piloto de um novo programa de humor, “Comédia SBT”.

Mas só isso, por enquanto. A direção da casa vai avaliar.

Nada certo

Ainda do SBT, foi gravado um piloto do novo “Aqui Agora”, que só agora será avaliado pela sua direção.

A ideia é colocar no lugar do “Tá na Hora”, mas, internamente, há um empate técnico entre votos contrários e a favor.

A propósito

Sobre o piloto do “Aqui Agora”, alguns diretores chegaram a ver e gostaram.

Porém, Daniela Beyruti é quem dará a palavra final. Se será levado à frente ou não. Ela já está no Brasil, mas só deve voltar ao SBT na segunda-feira.

Quem será?

“Três Graças”, substituta de “Vale Tudo” na Globo, já está com as suas gravações em curso, por enquanto, externas em São Paulo.

Elenco todo fechado. Mas há a possibilidade de algumas participações especiais, uma delas, inclusive, cercada de enorme mistério. Entre José Mayer e Claudia Raia, tem gente apostando de tudo.

Pensaram nele

Aliás, nos bastidores da Globo, há quem garanta que o nome de Leandro Hassum chegou a ser muito bem avaliado para integrar o elenco de “Três Graças”.

Só que a agenda de compromissos dele, aqui e no exterior, não deixou a conversa fluir como deveria.

Ter o Hassum com destaque em uma novela inteira é um sonho antigo da casa.

Expectativa

Devido ao Brasileirão, que neste ano vai até 21 de dezembro, a programação da Globo estará sujeita a algumas mudanças no final do semestre. Inclusive na ordem dos seus especiais.

Mas também poderá lucrar com elas: o futebol tem enorme poder de impulsionar a audiência.

Nome é trabalho

Mauro Beting, agora no X-Sports, vale deixar claro, seguirá normalmente também com seu trabalho no SBT. Sem qualquer prejuízo a nada.

Assim como no TNT Sports, Jovem Pan, Estadão, com seus projetos de documentários, escrevendo livros e no NSports, estreando nesta quinta-feira. Mauro, passa a receita.

Programa de aniversário

Na volta das suas férias, na segunda-feira, Patrícia Abravanel vai gravar um “Programa Silvio Santos” especial, comemorativo aos 44 anos do SBT.

Exibição no dia 17. A ideia é reunir algumas figuras que fizeram parte da sua história.

Nelson Rodrigues

A atriz e cineasta Eliza Telles vai integrar o elenco do espetáculo “Perdoa-me por me Traíres”, de Nelson Rodrigues, com estreia marcada para o dia 9 de agosto, no Teatro Laura Alvim, no Rio de Janeiro.

Eliza que também irá dirigir o curta “YBI no Amazonas”, durante a seca, como uma forma de denunciar, por meio da ficção, as secas cada vez piores naquela região.

Bom começo

A jornalista Kaká Meyer vai seguir normalmente com seu trabalho no “Bora Brasil” da Band, que se prepara para receber Felipeh Campos.

Ela, colunista, ele, mais entretenimento. Resta aguardar, para ver como vai funcionar no ar.

Canal de notícia

A CNN Brasil alcançou a liderança de audiência entre os canais de hardnews no PNT em dois importantes programas no último sábado.

São eles: “Viagem & Gastronomia” – Roma – Uma Viagem pela Cidade Eterna, às 21h55, com Daniela Filomeno, e “CNN Sustentabilidade” – Oceanos, às 22h46.

Um bastidor: Filomeno estava pronta para filmar em Roma, em abril, mas precisou adiar, devido à morte do papa Francisco. A cidade foi tomada.

Especial

A Globo já pediu o registro da marca “Cantai ao Senhor – A História da Música Evangélica Brasileira” e aguarda prazo de apresentação de oposição.

Um projeto que visa explorar a trajetória da música gospel no Brasil, desde suas origens até a atualidade.

