Como clarear manchas e suavizar rugas com ingrediente da sua cozinha

Para quem busca uma receitinha caseira na tentativa de amenizar as rugas de maneira natural, já deve ter ouvido falar na água de arroz. Algumas publicações no TikTok apontam a receita como milagrosa e eficiente para suavizar as linhas de expressão. A dermatologista Ana Carolina Sumam explica que essa é uma prática milenar, mas sem comprovações científicas.

“A água de arroz tem ganhado bastante popularidade, assim como todos os rituais de beleza asiática, que atualmente estão em destaque. Contudo, essa prática tem um fundamento muito , mais cultural do que científico. Ainda há poucos estudos, especialmente de peso, que comprovem seus benefícios.”, alega a profissional.

Água de arroz clareia a pele?

Ana Letícia Coimbra explica que “o arroz possui compostos que teoricamente podem clarear a pele, controlar a oleosidade e melhorar a textura, mas ainda não conseguimos afirmar se isso de fato acontece em contato com a pele humana”.

