Como foram os últimos jogos entre Flamengo x Fluminense? Veja e aposte

O Maracanã estará pintado com as cores do clássico mais charmoso do Brasil neste domingo (20/7). Às 19h30 (horário de Brasília), Flamengo e Fluminense se enfrentam em confronto válido pela 15ª rodada do Brasileirão.

Em um clássico bastante equilibrado, quem será que leva vantagem nos confrontos mais recentes? E quem venceu mais jogos na história?

Confira os números, odds e como foram os últimos jogos entre Flamengo x Fluminense para apostar com sabedoria.

O Fla-Flu já aconteceu em 455 oportunidades na história, com vantagem para o lado vermelho e preto.

O Flamengo soma 166 vitórias, contra 142 do Fluminense e 147 empates.

No retrospecto recente, o Rubro-Negro também está melhor, tendo vencido dois e perdido um, além de dois empates nos últimos cinco jogos.

Últimos jogos entre Flamengo x Fluminense

Final Campeonato Carioca 2025

Data: 16/3/2025

Local: Maracanã

Flamengo 0x0 Fluminense

Final Campeonato Carioca 2025

Data: 12/3/2025

Local: Maracanã

Fluminense 1×2 Flamengo

Gols: Keno (FLU); Wesley e Juninho (FLA)

Campeonato Carioca 2025

Data: 8/2/2025

Local: Maracanã

Fluminense 0x0 Flamengo

Campeonato Brasileiro 2024

Data: 17/10/2024

Local: Maracanã

Flamengo 0x2 Fluminense

Gols: Lima e Jhon Arias (FLU)

Campeonato Brasileiro 2024

Data: 23/6/2024

Local: Maracanã

Fluminense 0x1 Flamengo

Gol: Pedro (FLA)

Revelado pelo Fluminense, Pedro tem vivido momentos complicados no Flamengo.

Desde 2020 no Rubro-Negro, o atacante vinha criando uma idolatria no clube, mas as últimas semanas foram negativas para o camisa 9.

Sem ser relacionado nos dois jogos do Brasileiro depois da Copa do Mundo de Clubes, Filipe Luís foi à coletiva depois da partida contra o São Paulo e expôs que o jogador estava treinando muito abaixo do esperado.

Apesar disso, há uma possibilidade de Pedro ser relacionado. Isso porque Bruno Henrique levou o terceiro cartão amarelo contra o Santos e não estará à disposição no clássico.

Com isso, o camisa 9 pode ganhar espaço.

Em 280 jogos pelo Flamengo, o atacante marcou 140 gols, sendo artilheiro da Libertadores da América 2022, da Copa do Mundo de Clubes 2022, da Copa do Brasil 2023 e do Campeonato Carioca 2024.

Do outro lado do clássico, a grande esperança de gols é Germán Cano.

O argentino já balançou as redes 15 vezes em 30 jogos no ano, o que dá uma média de um a cada dois confrontos.

Contra o Flamengo, o camisa 14 já fez 21 partidas e anotou oito, somando os embates com a camisa do Fluminense e também do Vasco.

Mas já são dez clássicos sem vazar a meta do Rubro-Negro.

Como chegam os times

O Flamengo chega para a partida após perder a liderança do Brasileirão na última rodada. Na quarta-feira (16), o Rubro-Negro visitou o Santos e perdeu por 1 a 0.

Com o resultado, a equipe de Filipe Luís caiu para a segunda colocação, com 27 pontos.

O líder da competição é o Cruzeiro, que ultrapassou o Flamengo justamente ao vencer o Fluminense.

Na quinta-feira (17), o Tricolor Carioca recebeu o Cabuloso e perdeu por 2 a 0. A equipe das Laranjeiras ocupa a sétima colocação, com 20 pontos.

Onde assistir Flamengo x Fluminense

A partida entre Flamengo e Fluminense, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

*Odds estão sujeitas a alterações. Última atualização em 18/07/2025