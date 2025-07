Comoção e tristeza marcam o velório de Diogo Jota e irmão em Portugal

O velório do jogador Diogo Jota, que atuava pelo Liverpool e pela seleção portuguesa, começou nesta sexta-feira (4/7), na cidade de Gondomar, região metropolitana do Porto, em Portugal. Diogo e seu irmão, o também jogador André Silva, faleceram nessa quinta-feira (3/7) vítimas de um acidente de carro na Espanha.

Leia também

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Familiares de Diogo Jota e André Silva chegam para o velório

Reprodução 2 de 3

Cerimônia será realizada na Capela da Ressureição

Reprodução 3 de 3

Diogo e André serão velados na cidade de Gondomar, região metropolitana do Porto

Reprodução

Em imagens registradas pelo site português Record, familiares do jogador se reuniram na Capela da Ressureição. O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, também compareceu à cerimônia, mas não permaneceu por muito tempo, de acordo com o Record. O presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, também é aguardado no local.

Os corpos de Diogo e André chegaram a Portugal por volta das 23h do horário local sob homenagens e aplausos.

O acidente

Diogo e seu irmão, André Silva, morreram vítimas de um acidente de carro na rodovia A-52, na Espanha, na região de Sanabria. Até o momento, sabe-se que o incidente ocorreu no quilômetro 65 da via que liga o território espanhol com a região norte de Portugal.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Diogo Jota conquistou, pela Seleção de Portugal, no mês passado a Liga das Nações ao vencer a Espanha

Sebastian Widmann – UEFA/UEFA via Getty Images 2 de 4

Jogador Diogo Jota, do Liverpool e da Seleção de Portugal

Maja Hitij – UEFA/UEFA via Getty Images 3 de 4

Diogo Jota em partida contra a Alemanha

Lars Baron/Getty Images 4 de 4

Jogador português Diogo Jota havia se casado com Rute Cardoso em 22 de junho

Reprodução/Instagram

Um pneu do carro estourou durante uma ultrapassagem, o que fez com que o veículo do jogador saísse da pista e pegasse fogo. A causa do acidente foi confirmada pela Guarda Civil da Espanha em comunicado. Um vídeo de como ficou a situação do automóvel depois da tragédia circula nas redes sociais.

Confira: