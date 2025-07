concorrente?-gottino-elogia-daniele-brandi-e-gesto-repercute-nas-redes

O âncora da TV Record mostrou que a concorrência entre as emissoras fica de fora da amizade

A jornalista e apresentadora Daniele Brandi, do “Tá na Hora”, do SBT, compartilhou em seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira (3/7), uma retrospectiva da primeira metade do ano e suas conquistas. Os internautas, no entanto, se surpreenderam com um comentário feito por um colega de profissão e também concorrente da emissora, Reinaldo Gottino, apresentador do “Cidade Alerta”, da Record, onde ele parabenizava a profissional.

“Retrospectiva dos primeiros seis meses de 2025”, iniciava a publicação da jornalista do SBT com momentos felizes e especiais do ano, incluindo uma foto de quando assumiu o programa jornalístico semanal na emissora.

Veja as fotos Reprodução Instagram Dani Brandi é a apresentadora do “Tá na Hora”Reprodução/SBT Macedão e Dani Brandi na apresentação do “Tá na Hora”, do SBT / Reprodução Reinaldo Gottino é o novo apresentador do “Cidade Alerta” / Divulgação: Record Reinaldo Gottino assume o “Cidade Alerta” no lugar de Luiz Bacci / Record

Gottino deixou seu comentário na publicação felicitando a colega de profissão: “Parabéns pelo sucesso”, acrescentado de emojis de palmas. “Obrigada. Saiba que sou sua fã”, respondeu Daniele.

Os programas de ambos jornalistas são de caráter informativo e jornalístico, e vão ao ar de segunda a sexta apenas com uma hora de diferença. Enquanto o “Cidade Alerta” de Reinaldo começa às 16h30 na Record, o “Tá na Hora”, de Brandi, começa às 17h45 no SBT.