Concurso da Conab: locais de prova já podem ser consultados; Acre tem nove vagas

O concurso da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que oferta 403 vagas em todo o país, sendo nove destas para o Acre, terá aplicação das avaliações no próximo domingo (13), e os candidatos já podem consultar os locais de prova no site da banca organizadora, o Instituto Consulpam.

No estado, são oito vagas para o cargo de Analista, que exige nível superior, e uma para Assistente Administrativo, de nível médio. As oportunidades para Analista são destinadas a profissionais formados em Administração (3 vagas), Ciências Contábeis (1 vaga) e Engenharia Agronômica (4 vagas).

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em dois turnos: pela manhã para os candidatos a Analista, com abertura dos portões às 8h e fechamento às 8h40; e à tarde para os candidatos a Assistente, com portões abertos às 15h e fechados às 15h40. As provas começam às 9h e 16h, respectivamente.

Para acessar a sala, é obrigatório apresentar documento oficial com foto, físico ou digital. É proibido o uso de eletrônicos, bonés, garrafas opacas ou qualquer material não autorizado.

A prova deve ser feita com caneta esferográfica transparente, de tinta azul ou preta. Os candidatos só poderão deixar a sala após duas horas do início da prova, e apenas após esse tempo poderão levar o caderno de questões.