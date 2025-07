Concurso Diplomata: convocação para as provas é divulgada com horários detalhados

A banca organizadora do concurso Diplomata acaba de divulgar a convocação para as provas objetivas, que serão aplicadas no dia 20 de julho. Esta é uma etapa crucial para os candidatos que buscam uma das 50 vagas de nível superior no cargo de terceiro-secretário.

Horários das provas (horário de Brasília/DF):

Primeiro período (manhã):

Abertura dos portões : 7h

: 7h Fechamento dos portões : 8h

: 8h Início da prova : 8h30

: 8h30 Tempo de aplicação: 4 horas

Segundo período (tarde):

Abertura dos portões : 13h30

: 13h30 Fechamento dos portões : 14h30

: 14h30 Início da prova : 15h

: 15h Tempo de aplicação: 4 horas

A partir de 11 de julho, os candidatos poderão acessar o site da banca Cebraspe para verificar os locais exatos de aplicação das provas. O resultado final da Primeira Fase e a convocação para a Segunda Fase serão divulgados em 13 de agosto de 2025.

Panorama do concurso Diplomata

Organizado pelo Cebraspe, o concurso oferece 50 vagas para o cargo de terceiro-secretário da carreira de Diplomata, com um salário inicial de R$ 22.558,56. As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

Ampla concorrência : 37 vagas

: 37 vagas Candidatos negros : 10 vagas

: 10 vagas Pessoas com deficiência: 3 vagas

Os candidatos passarão por duas etapas principais:

Primeira Fase : prova objetiva, de caráter eliminatório, realizada em todas as capitais e no Distrito Federal em 20 de julho de 2025 .

: prova objetiva, de caráter eliminatório, realizada em todas as capitais e no Distrito Federal em . Segunda Fase: provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, que ocorrerão nas capitais estaduais e no Distrito Federal (se houver aprovados nessas cidades) nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto de 2025.

Para mais detalhes, confira o edital de convocação para as provas na íntegra.

Resumo do concurso

Banca : Cebraspe

: Cebraspe Vagas : 50

: 50 Cargo : Terceiro-Secretário

: Terceiro-Secretário Escolaridade : Nível superior

: Nível superior Salário inicial : R$ 22.558,56

: R$ 22.558,56 Inscrições : 19/5 a 4/6

: 19/5 a 4/6 Taxa de inscrição : R$ 229,00

: R$ 229,00 Prova Objetiva : 20/7/2025

: 20/7/2025 Provas Escritas : 23, 24, 30 e 31/8/2025

: 23, 24, 30 e 31/8/2025 Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet