Concurso em cidade com 12 mil habitantes oferece salários de até R$ 15 mil

A Prefeitura de Santa Izabel do Oeste, no Paraná, município com aproximadamente 12 mil habitantes, lançou um concurso público municipal com dois editais. O objetivo é preencher 25 vagas efetivas em cargos que exigem níveis médio, técnico ou superior completo.

Os salários iniciais variam de R$ 1.791,07 e podem alcançar até R$ 15.245,78, dependendo do cargo e do regime de trabalho.

Prazo de inscrições e valores das taxas

Os interessados podem se inscrever até as 23h59min do dia 10 de julho de 2025. As taxas de inscrição são de R$ 100 ou R$ 150, conforme o cargo pretendido.

Para ter acesso aos editais completos e todas as informações detalhadas sobre as vagas e requisitos, os candidatos devem consultar os links oficiais: Edital 01/2025 e Edital 02/202br.

Fonte: GMC Online

Redigido por ContilNet.