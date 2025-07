Concurso Funai: Edital com 900 vagas temporárias e salários de até R$ 6,6 mil é publicado

O edital do concurso Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) já está disponível, oferecendo 900 vagas temporárias para cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais podem chegar a R$ 6.681,70.

As vagas são para Agente Temporário Proteção de Territorial (nível médio) e Especialista Temporário em Proteção Territorial (nível superior). As oportunidades estão distribuídas em quatro blocos, cada um com seu próprio período de inscrição:

Bloco 01 : Brasília — 93 vagas; inscrições a partir de 9 de julho de 2025.

: Brasília — 93 vagas; inscrições a partir de 9 de julho de 2025. Bloco 02 : Pará, Maranhão, Rondônia e Mato Grosso — 329 vagas; inscrições a partir de 22 de setembro de 2025.

: Pará, Maranhão, Rondônia e Mato Grosso — 329 vagas; inscrições a partir de 22 de setembro de 2025. Bloco 03 : Pará, Santa Catarina, Amazonas, Tocantins, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul — 241 vagas; inscrições a partir de 5 de janeiro de 2026.

: Pará, Santa Catarina, Amazonas, Tocantins, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul — 241 vagas; inscrições a partir de 5 de janeiro de 2026. Bloco 04: Amazonas, Amapá, Roraima, Mato Grosso, Paraíba, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná — 237 vagas; inscrições a partir de 6 de abril de 2026.

Haverá também oferta de oportunidades em cadastro reserva. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas via formulário digital no site gov.br/funai, dentro do prazo estabelecido para cada bloco.

Salários e benefícios, além das etapas de seleção

Os aprovados receberão salários iniciais de R$ 2.452,50 para nível médio e R$ 6.681,70 para nível superior. Além disso, terão direito a auxílio-alimentação, auxílio pré-escolar (quando couber) e auxílio-transporte (quando couber).

A avaliação dos candidatos ocorrerá em três etapas:

Análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório.

Investigação social, de caráter eliminatório.

Entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.

O concurso temporário da Funai visa atender às Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 709, 760 e outras sentenças judiciais.

Requisitos para os cargos temporários da Funai

Agente Temporário Proteção de Territorial (Nível Médio)

Ensino médio completo, com diploma reconhecido pelo MEC .

. Disponibilidade para viajar e capacidade de comunicação com equipes e pessoas de interesse das ações de proteção territorial.

Capacidade de leitura e preenchimento de questionários e formulários (impressos e/ou eletrônicos).

Habilidade para interpretar mapas e croquis de terras indígenas, identificando pontos de interesse no campo.

Capacidade de locomoção para trabalhos de campo em diversas áreas (urbanas, rurais, íngremes, de difícil acesso, irregulares) e acesso a prédios.

Capacidade para realizar grandes deslocamentos terrestres (carro, moto, a pé) e fluviais (embarcações a motor ou remo).

Habilidade motora para manusear equipamentos coletores de dados ( GPS , celular, câmera fotográfica) e preencher questionários com precisão.

, celular, câmera fotográfica) e preencher questionários com precisão. Agilidade para cumprir tarefas nos prazos exigidos.

Especialista Temporário em Proteção Territorial – Apoio Administrativo (Nível Superior)

Graduação (bacharelado) em Administração , Ciências Contábeis , Ciências Econômicas , Direito , Gestão Pública , Gestão de Políticas Públicas ou Secretariado Executivo , em instituição reconhecida pelo MEC .

, , , , , ou , em instituição reconhecida pelo . Demais requisitos são similares aos de Agente Temporário Proteção de Territorial, focados em capacidade de comunicação, interpretação de dados, locomoção em campo e agilidade.

Especialista Temporário em Proteção Territorial – Suporte em Atividades de Campo (Nível Superior)

Graduação (bacharelado) em Ciências Sociais , Sociologia , Antropologia , Ciência Política , História , Geografia , Ciências Ambientais , Gestão Ambiental , Ciências Biológicas , Engenharia Florestal , Engenharia Ambiental e Sanitária ou Engenharia Civil , reconhecidos pelo MEC .

, , , , , , , , , , ou , reconhecidos pelo . Os demais requisitos são similares aos dos cargos anteriores, enfatizando a capacidade de trabalho em campo e manuseio de dados.

Especialista Temporário em Proteção Territorial – Georreferenciamento (Nível Superior)

Graduação em Geografia , Engenharia de Agrimensura , Engenharia Cartográfica , Engenharia Florestal ou Engenharia Ambiental e Sanitária .

, , , ou . Alternativamente, graduação em Ciências Sociais , Sociologia , Antropologia , Ciência Política , História , Ciências Ambientais , Gestão Ambiental , Ciências Biológicas , com pós-graduação na área de georreferenciamento ou geoprocessamento.

, , , , , , , , com pós-graduação na área de georreferenciamento ou geoprocessamento. Os demais requisitos são similares aos dos cargos anteriores, com foco em trabalho de campo e manuseio de dados.

Especialista Temporário em Proteção Territorial – Manejo Integrado do Fogo (Nível Superior)

Nível superior completo em instituição reconhecida pelo MEC .

. Experiência em atividades de manejo integrado do fogo e/ou gestão ambiental e/ou recuperação de áreas degradadas.

Curso de Formação de Brigadas de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais ministrado pelo Ibama ou ICMBio .

ou . Conhecimento em geotecnologias, internet e informática.

Os demais requisitos são similares aos dos cargos anteriores, com ênfase na capacidade de trabalho de campo e manuseio de dados.

Resumo do Concurso Funai Temporários:

Vagas : 900

: 900 Cargos : Agente Temporário Proteção de Territorial e Especialista Temporário em Proteção Territorial.

: Agente Temporário Proteção de Territorial e Especialista Temporário em Proteção Territorial. Escolaridade : Níveis médio e superior.

: Níveis médio e superior. Salários : Até R$ 6.681,70.

: Até R$ 6.681,70. Inscrições : Variam de acordo com o bloco desejado (consulte o edital completo).

: Variam de acordo com o bloco desejado (consulte o edital completo). Edital



Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.