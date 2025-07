Concurso Ibama: Convocação para avaliação de títulos é publicada

O concurso Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) segue em andamento, e a convocação para a fase de avaliação de títulos foi divulgada!

O resultado final na avaliação biopsicossocial, o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação complementar e a convocação para a avaliação de títulos foram publicados no Diário Oficial da União nesta terça-feira (8 de julho de 2025).

Os candidatos deverão enviar, entre 10 horas do dia 9 de julho e 18 horas do dia 10 de julho de 2025 (horário oficial de Brasília/DF), a imagem legível da documentação referente à avaliação de títulos. O envio deve ser feito via upload, por meio do site do Cebraspe.

As justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial e contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação estarão disponíveis para os candidatos a partir de 15 de julho de 2025, no site da banca.

O resultado provisório na avaliação de títulos está previsto para ser divulgado em 23 de julho de 2025.

Panorama do concurso Ibama

Organizado pelo Cebraspe, o concurso Ibama oferece 460 vagas de nível superior para Analista Administrativo e Analista Ambiental, com salário inicial de R$ 9.994,60.

Confira a distribuição das vagas:

Analista Administrativo : 130 vagas.

: 130 vagas. Analista Ambiental – Tema 1: Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental : 318 vagas.

: 318 vagas. Analista Ambiental – Tema 2: Manejo, Conservação e Reabilitação da Fauna Silvestre: 12 vagas.

Os candidatos estão sendo avaliados pelas seguintes etapas:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Avaliação de títulos, de caráter classificatório.

As provas objetivas e a prova discursiva foram realizadas em 6 de abril de 2025, nas 26 capitais das Unidades Federativas e no Distrito Federal.

Resumo:

Banca : Cebraspe

: Cebraspe Vagas : 460 (130 para Analista Administrativo e 330 para Analista Ambiental)

: 460 (130 para Analista Administrativo e 330 para Analista Ambiental) Cargos : Analista Administrativo e Analista Ambiental

: Analista Administrativo e Analista Ambiental Escolaridade : Nível Superior

: Nível Superior Salário : R$ 9.994,60

: R$ 9.994,60 Prova : 6 de abril de 2025 Edital

: 6 de abril de 2025

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet