Concurso ICMBio tem resultado final divulgado; confira aqui

Foi divulgado o resultado final do concurso ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação à Biodiversidade)! O certame oferta 350 vagas de nível superior, com salário inicial de R$ 8,8 mil.

A relação de candidatos aprovados no certame, bem como os resultados das etapas biopsicossocial e de heteroidentificação, foram publicados no Diário Oficial da União nesta terça-feira, 1º de julho, data em que o resultado final do concurso ICMBio é homologado.

De acordo com o Cebraspe, as justificativas da banca para o deferimento ou indeferimento dos recursos interpostos contra o resultado provisório das etapas biopsicossocial e de heteroidentificação poderão ser conferidas em seu site oficial, a partir do dia 8 de julho.

Panorama do concurso ICMBio

Organizado pela banca Cebraspe, o concurso ICMBio oferta 350 vagas de nível superior distribuídas da seguinte forma:

Analista Administrativo : 120 vagas

: 120 vagas Analista Ambiental: 230 vagas

Os candidatos foram avaliados por meio das seguintes etapas:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas e a prova discursiva foram aplicadas nas 27 capitais das Unidades Federativas, no dia 30 de março de 2025.

Com jornada de trabalho de 40 horas semanais, os aprovados receberão salário inicial no valor de R$ 8.817,72.

Resumo

Banca: Cebraspe

Vagas: 350 Analista Administrativo: 120 Analista Ambiental: 230

Cargos: Analista Administrativo e Analista Ambiental

Escolaridade: Nível Superior

Salários: R$ 8.817,72

Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.