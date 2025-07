Concurso MP AC Promotor segue vigente com inicial de R$ 30,4 mil e validade prorrogada

O concurso MP AC Promotor para ingresso no Ministério Público do Estado do Acre está com a validade prorrogada por mais dois anos, garantindo sua vigência até 2027. O edital original ofereceu 10 vagas imediatas e a formação de cadastro de reserva, com subsídio inicial de R$ 30.404,42. A banca organizadora do certame foi o Cebraspe, e o processo registrou um total de 1.015 inscritos.

Situação atual e remuneração

A validade do concurso foi prorrogada em 6 de maio de 2025. O resultado final do certame foi divulgado em 1º de junho de 2023.

A remuneração é um dos grandes atrativos, com o subsídio inicial para Promotor de Justiça Substituto fixado em R$ 30.404,42 para uma jornada de 40 horas semanais.

Confira os valores por categoria atualizados em dezembro de 2024:

Membros do Ministério Público Subsídio Procurador de Justiça R$ 39.717,69 Promotor de Justiça de Entrância Final R$ 37.731,80 Promotor de Justiça de Entrância Inicial R$ 35.845,21 Promotor de Justiça Substituto R$ 34.052,95

Cargos, vagas e vacâncias

O edital de abertura indicou a seguinte distribuição de vagas para Promotor de Justiça Substituto:

Cargo Vagas para PcD Vagas para negros Vagas para ampla concorrência Total Promotor de Justiça Substituto 1 2 7 10

Segundo o Portal da Transparência do Ministério, há um registro de 83 vacâncias em dezembro de 2024:

Cargos Vagos Procurador de Justiça 0 Promotor de Justiça 3ª Entrância 29 Promotor de Justiça 1ª Entrância 17 Promotor de Justiça Substituto 37 Total 83

Carreira de Promotor de Justiça

Requisitos:

Ser aprovado no concurso público.

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa (com reconhecimento dos direitos políticos).

Ter concluído curso de bacharelado em Direito em escola oficial ou reconhecida pelo Ministério da Educação .

. Ter exercido atividade jurídica por, no mínimo, 3 anos até a data da inscrição definitiva, exclusivamente após a conclusão do bacharelado.

por, no mínimo, 3 anos até a data da inscrição definitiva, exclusivamente após a conclusão do bacharelado. Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (para homens).

Estar em gozo dos direitos políticos.

Ser detentor de comprovada idoneidade moral e profissional.

Não registrar condenação criminal com sentença transitada em julgado.

Não registrar condenação com trânsito em julgado em processo administrativo que resulte em perda de cargo, cassação de aposentadoria/disponibilidade ou inabilitação para função pública.

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Atribuições: As atribuições do cargo de Promotor de Justiça são as estabelecidas na Constituição Federal, na Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, na Constituição Estadual e em outras leis, além das previstas na Lei Complementar Estadual n.º 291/2014 – Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Acre – LOMPAC e suas alterações.

Estrutura das etapas do concurso

O edital da seleção indica as seguintes etapas:

Primeira etapa : Prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe .

: Prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do . Segunda etapa : Provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe .

: Provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do . Terceira etapa : Inscrição definitiva, de caráter eliminatório, composta por exames de sanidade física e mental, sindicância da vida pregressa e investigação social, e exame psicotécnico.

: Inscrição definitiva, de caráter eliminatório, composta por exames de sanidade física e mental, sindicância da vida pregressa e investigação social, e exame psicotécnico. Quarta etapa : Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe .

: Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do . Quinta etapa : Prova de tribuna, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe .

: Prova de tribuna, de caráter classificatório, de responsabilidade do . Sexta etapa: Avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe.

Detalhes das provas

Prova objetiva: Teve duração de 5 horas, aplicada em 15 de maio de 2022, com 100 questões de múltipla escolha (cinco opções por questão, uma correta).

Grupo Temático Disciplinas N.º questões I Direito Penal; Direito Processual Penal; Execução Penal; e Violência Doméstica 25 II Direito Constitucional; Direito Administrativo; Teoria do Direito; e Improbidade Administrativa 25 III Direito Civil; Direito Processual Civil; Direito Eleitoral; e Direito Financeiro e Tributário 25 IV Direitos Humanos; Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos e Direito Processual Coletivo; Estatuto da Criança e do Adolescente; Direito do Idoso e Direito da Pessoa com deficiência; Direito do Consumidor; Direito Ambiental e Urbanístico; e Legislação do Ministério Público. 25 Total 100

Prova discursiva : As provas discursivas P2 e P3 tiveram duração de 4 horas cada, totalizando 200,00 pontos. P2 : Duas questões discursivas de até 15 linhas (25,00 pontos cada) e uma peça processual de natureza penal de até 90 linhas (50,00 pontos), abordando os Grupos Temáticos I e II . P3 : Duas questões discursivas de até 15 linhas (25,00 pontos cada) e uma peça processual de natureza cível de até 90 linhas (50,00 pontos), abordando os Grupos Temáticos III e IV .

: As provas discursivas e tiveram duração de 4 horas cada, totalizando 200,00 pontos. Prova oral : Valendo 100,00 pontos, versou sobre as áreas de conhecimento estabelecidas no quadro de provas. Teve duração de até 20 minutos, em sessão pública.

: Valendo 100,00 pontos, versou sobre as áreas de conhecimento estabelecidas no quadro de provas. Teve duração de até 20 minutos, em sessão pública. Prova de tribuna : De caráter classificatório, valeu 10,00 pontos e aferiu a capacidade de exposição oral do candidato sobre temas jurídicos.

: De caráter classificatório, valeu 10,00 pontos e aferiu a capacidade de exposição oral do candidato sobre temas jurídicos. Teste psicotécnico : Avaliou traços de personalidade compatíveis ou incompatíveis com o cargo.

: Avaliou traços de personalidade compatíveis ou incompatíveis com o cargo. Avaliação de títulos: Valendo até 18,60 pontos, considerou experiência profissional (cargo/emprego/função pública privativa de bacharel em Direito, magistério superior, advocacia), estágios e publicações jurídicas, entre outros.

Curso de formação e último edital

Os candidatos aprovados e empossados frequentarão um curso de preparação e aperfeiçoamento, uma etapa obrigatória para o vitaliciamento.

O último concurso MP AC aconteceu em 2013 e ofertou 20 vagas para o cargo de Promotor, com taxa de inscrição de R$ 200,00.

Resumo do Concurso MP AC Promotor

Concurso MP AC Promotor Ministério Público do Estado do Acre Situação atual homologado Banca organizadora Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos Cargo Promotor de Justiça substituto Escolaridade Nível superior Carreira Jurídica Lotação Estado do Acre Número de vagas 10 vagas + CR Remuneração R$ 30.404,42 Inscrições 07/02/2022 a 08/03/2022 Taxa de inscrição R$ 350,00 Data da prova objetiva 15/05/2022 Clique aqui para ver o edital MP AC Promotor

