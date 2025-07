Concurso PF Administrativo: confira o cronograma de gabaritos e resultados

As provas do concurso PF Administrativo (Polícia Federal) foram realizadas no último domingo (29 de junho), e os candidatos já podem se preparar para as próximas etapas.

De acordo com o cronograma oficial, a consulta aos gabaritos preliminares está prevista para ser liberada nesta terça-feira (1º de julho). Os candidatos poderão consultá-lo até o dia 3 de julho de 2025.

A interposição de recursos estará disponível entre os dias 2 e 3 de julho, e o gabarito oficial preliminar será divulgado no dia 4 de julho de 2025.

Após isso, será realizada a divulgação do resultado final da prova objetiva, que acontecerá no dia 6 de agosto de 2025.

Datas importantes do Concurso PF Administrativo

Consulta individual aos gabaritos preliminares das provas objetivas : 1º a 3/7/2025 (das 19h do primeiro dia às 18h do último dia, horário de Brasília/DF)

: 1º a 3/7/2025 (das 19h do primeiro dia às 18h do último dia, horário de Brasília/DF) Divulgação do padrão preliminar de respostas da prova discursiva : 1º/7/2025

: 1º/7/2025 Prazo para interposição de recursos (questões, gabaritos e/ou padrão de respostas da discursiva) : 2 e 3/7/2025 (das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, horário de Brasília/DF)

: 2 e 3/7/2025 (das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, horário de Brasília/DF) Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas : 4/7/2025

: 4/7/2025 Divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e resultado provisório na prova discursiva : 6/8/2025

: 6/8/2025 Prazo para interposição contra o resultado provisório na prova discursiva : 7 e 8/8/2025 (das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, horário de Brasília/DF)

: 7 e 8/8/2025 (das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, horário de Brasília/DF) Divulgação do edital de resultado final na prova discursiva e convocação para avaliação biopsicossocial e procedimento de heteroidentificação : 2/9/2025

: 2/9/2025 Realização da avaliação biopsicossocial e do procedimento de heteroidentificação : 14/9/2025

: 14/9/2025 Divulgação do edital de resultado provisório na avaliação biopsicossocial e no procedimento de heteroidentificação : 26/9/2025

: 26/9/2025 Prazo para interposição contra o resultado provisório na avaliação biopsicossocial e no procedimento de heteroidentificação : 29 e 30/9/2025 (das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, horário de Brasília/DF)

: 29 e 30/9/2025 (das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, horário de Brasília/DF) Divulgação do edital de resultado final na avaliação biopsicossocial e no procedimento de heteroidentificação e convocação para desempate de notas (se houver) : 14/10/2025

: 14/10/2025 Disponibilização do link para upload da documentação para desempate de notas (se houver) : 15 e 16/10/2025 (das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, horário de Brasília/DF)

: 15 e 16/10/2025 (das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, horário de Brasília/DF) Divulgação do edital de resultado provisório no desempate de notas (se houver) : 27/10/2025

: 27/10/2025 Prazo para interposição contra o resultado provisório no desempate de notas (se houver) : 28 e 29/10/2025 (das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, horário de Brasília/DF)

: 28 e 29/10/2025 (das 10h do primeiro dia às 18h do último dia, horário de Brasília/DF) Divulgação do edital de resultado final no desempate de notas (se houver) e de resultado final no concurso: 5/11/2025

Panorama do concurso PF Administrativo

O edital oferta 192 vagas para cargos do Plano Especial de Cargos da Polícia Federal (PECPF), distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível médio Agente administrativo: 100 vagas

Nível superior Administrador: 6 vagas Assistente social: 13 vagas Contador: 9 vagas Enfermeiro: 3 vagas Médico: 35 vagas Psicólogo: 6 vagas Farmacêutico: 2 vagas Nutricionista: 1 vaga Estatístico: 4 vagas Técnico em comunicação social: 3 vagas Técnico em assuntos educacionais: 10 vagas



As provas objetivas foram compostas por 120 questões de Certo ou Errado, no tradicional modelo de avaliação Cebraspe, em que o candidato recebe:

1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas;

1,00 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definitivo das provas;

0,00 ponto, caso não haja marcação ou haja marcação dupla (C e E).

Serão 50 questões de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos.

Os aprovados receberão os seguintes salários iniciais:

Nível médio Agente administrativo: R$ 7.444,80

Nível superior Administrador: R$ 8.583,55 Assistente social: R$ 8.583,55 Contador: R$ 8.583,55 Enfermeiro: R$ 8.583,55 Médico (20h): R$ 7.605,31 Psicólogo: R$ 8.583,55 Farmacêutico: R$ 8.583,55 Nutricionista: R$ 8.583,55 Estatístico: R$ 11.070,93 Técnico em comunicação social: R$ 8.583,55 Técnico em assuntos educacionais: R$ 8.583,55



Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.