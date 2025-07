Concurso PF: Convocação para provas é publicada

As provas do concurso PF (Polícia Federal) serão aplicadas no dia 27 de julho, e a convocação para as provas já foi divulgada! O edital de convocação para as provas objetivas e discursiva foi publicado em Diário Oficial da União nesta segunda-feira (14 de julho).

De acordo com o documento, a aplicação das provas seguirá o horário de Brasília/DF, conforme descrito abaixo:

Prova objetiva para Delegado : Abertura dos portões: 7h Fechamento dos portões: 8h Início das provas: 8h30 Tempo de aplicação das provas: 3h30

: Prova discursiva para Delegado : Abertura dos portões: 13h Fechamento dos portões: 14h Início das provas: 14h30 Tempo de aplicação das provas: 5h

: Provas objetivas e discursiva para demais cargos : Abertura dos portões: 13h Fechamento dos portões: 14h Início das provas: 14h30 Tempo de aplicação das provas: 4h30

:

O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o site da banca Cebraspe, a partir do dia 18 de julho de 2025, para verificar o seu local de realização das provas, por meio de consulta individual.

O edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva está previsto para ser publicado no dia 20 de agosto de 2025.

Panorama do concurso PF

Organizado pelo Cebraspe, o concurso PF oferta 1.000 vagas para as carreiras de Agente, Perito Criminal, Escrivão, Papiloscopista e Delegado. O salário inicial é de até R$ 26,8 mil.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Agente de Polícia Federal : 630 vagas

: 630 vagas Escrivão de Polícia Federal : 160 vagas

: 160 vagas Delegado de Polícia Federal : 120 vagas

: 120 vagas Papiloscopista Policial Federal : 21 vagas

: 21 vagas Perito Criminal Federal Área 1: Contábil Financeira: 16 vagas Área 2: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga Área 3: Informática Forense: 24 vagas Área 5: Geologia Forense: 5 vagas Área 7: Engenharia Civil: 2 vagas Área 11: Engenharia Cartográfica: 1 vaga Área 12: Medicina Legal: 1 vaga Área 16: Física Forense: 1 vaga Área 17: Engenharia de Minas: 1 vaga Área 19: Genética Forense: 1 vaga Área 20: Engenharia Ambiental: 1 vaga Área 21: Antropologia Forense: 1 vaga Área 22: Meio Ambiente: 14 vagas



Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Prova objetiva : para todos os cargos

: para todos os cargos Prova discursiva : para todos os cargos

: para todos os cargos Teste de Aptidão Física : para todos os cargos

: para todos os cargos Avaliação Médica : para todos os cargos

: para todos os cargos Prova Oral : para o cargo de Delegado

: para o cargo de Delegado Avaliação Psicológica (primeiro momento): para todos os cargos

(primeiro momento): para todos os cargos Avaliação de Títulos : para todos os cargos

: para todos os cargos Investigação Social: para todos os cargos

As provas serão realizadas nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal, no dia 27 de julho.

Para o cargo de Delegado de Polícia Federal, as provas deverão, necessariamente, ser realizadas em dois turnos, conforme o disposto a seguir:

Período da manhã : Prova objetiva

: Prova objetiva Período da tarde: Prova discursiva

Resumo

Banca : Cebraspe

: Cebraspe Vagas : 1.000

: 1.000 Cargos : Delegado, Escrivão, Papiloscopista, Agente, Perito

: Delegado, Escrivão, Papiloscopista, Agente, Perito Escolaridade : nível superior

: nível superior Salários iniciais : de R$ 14,1 mil a R$ 26,8 mil

: de R$ 14,1 mil a R$ 26,8 mil Inscrições : 26/5 a 17/6/2025 (data retificada)

: 26/5 a 17/6/2025 (data retificada) Taxa de inscrição : R$ 250,00 (Delegado e Perito) R$ 180,00 (Escrivão, Agente e Papiloscopista)

: Provas : 27/7/2025 Edital

: 27/7/2025

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.