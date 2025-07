Concurso PF da área policial terá provas em todas as capitais; veja mais detalhes

O concurso PF da área Policial conta com mil vagas para diversos cargos. Após o fim do período de inscrição, a expectativa recai nos ajustes finais dos estudos para as provas objetiva e discursiva, que estão previstas para o final do mês.

Por ser um concurso público federal, as provas da área Policial da PF serão aplicadas não só no Distrito Federal, mas também em todas as capitais do Brasil.

Conforme indicado no edital do concurso, o documento que informará a disponibilização da consulta aos locais de prova ficará disponível no portal da banca Cebraspe no dia 14 de julho.

Datas, horários e formato das provas

As provas do concurso PF da área Policial serão aplicadas no dia 27 de julho. Veja os turnos:

Manhã e tarde : Delegado — prova objetiva pela manhã (duração de 3h30) e discursiva à tarde (cinco horas de duração).

: Delegado — prova objetiva pela manhã (duração de 3h30) e discursiva à tarde (cinco horas de duração). Tarde: Perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista — duas provas (objetiva e discursiva), com quatro horas e meia de duração.

A etapa objetiva será do modelo clássico do Cebraspe, com 120 itens de “certo” ou “errado”. Veja:

Delegado : Todas as 120 questões serão de Conhecimentos Específicos.

: Todas as 120 questões serão de Conhecimentos Específicos. Perito criminal : Serão 50 itens de Conhecimentos Básicos e 70 de Específicos.

: Serão 50 itens de Conhecimentos Básicos e 70 de Específicos. Agente, escrivão e papiloscopista: A distribuição será de 60 questões de Conhecimentos Básicos (Bloco I), 36 de Conhecimentos Básicos (Bloco II) e 24 de Conhecimentos Específicos (Bloco III).

A prova discursiva, por sua vez, terá formato diferente a depender do cargo:

Delegado : Três questões dissertativas e uma peça profissional sobre as disciplinas de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Processual Penal.

: Três questões dissertativas e uma peça profissional sobre as disciplinas de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Processual Penal. Demais cargos: Um texto dissertativo de até 30 linhas.

Vagas, requisitos e salários

O edital do concurso da Polícia Federal oferta mil vagas nos cinco cargos da área Policial.

Confira a distribuição das vagas:

Agente de polícia : 630 vagas.

: 630 vagas. Escrivão de polícia : 160 vagas.

: 160 vagas. Delegado de polícia : 120 vagas.

: 120 vagas. Papiloscopista : 21 vagas.

: 21 vagas. Perito criminal federal – área 1 : Contábil Financeira: 16 vagas.

: Contábil Financeira: 16 vagas. Perito criminal federal – área 2 : Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga.

: Engenharia Elétrica/Eletrônica: 1 vaga. Perito criminal federal – área 3 : Informática Forense: 24 vagas.

: Informática Forense: 24 vagas. Perito criminal federal – área 5 : Geologia Forense: 5 vagas.

: Geologia Forense: 5 vagas. Perito criminal federal – área 7 : Engenharia Civil: 2 vagas.

: Engenharia Civil: 2 vagas. Perito criminal federal – área 11 : Engenharia Cartográfica: 1 vaga.

: Engenharia Cartográfica: 1 vaga. Perito criminal federal – área 12 : Medicina Legal: 1 vaga.

: Medicina Legal: 1 vaga. Perito criminal federal – área 16 : Física Forense: 1 vaga.

: Física Forense: 1 vaga. Perito criminal federal – área 17 : Engenharia de Minas: 1 vaga.

: Engenharia de Minas: 1 vaga. Perito criminal federal – área 19 : Genética Forense: 1 vaga.

: Genética Forense: 1 vaga. Perito criminal federal – área 20 : Engenharia Ambiental: 1 vaga.

: Engenharia Ambiental: 1 vaga. Perito criminal federal – área 21 : Antropologia Forense: 1 vaga.

: Antropologia Forense: 1 vaga. Perito criminal federal – área 22: Meio Ambiente: 14 vagas.

Os interessados em concorrer a qualquer um dos cargos do concurso devem apresentar diploma de nível superior e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) a partir da categoria “B”.

Para as funções de agente, escrivão e papiloscopista, serão aceitos diplomas de graduação em qualquer área.

No caso do cargo de delegado, será exigido diploma em Direito, além da comprovação de, no mínimo, três anos de prática jurídica ou experiência em atividade policial.

Já para perito criminal federal, será necessário ter nível superior em áreas específicas.

Outro ponto relevante é que, além das mil vagas imediatas, está prevista a convocação de mais mil excedentes ao longo de 2026, totalizando 2 mil nomeações.

Atualmente, os cargos de agente, escrivão e papiloscopista oferecem salários iniciais de R$15.164,81. Já as funções de delegado e perito contam com vencimentos que chegam a R$27.800.

No entanto, a partir de 2026, as remunerações passarão a contar com os seguintes valores:

Agente, escrivão e papiloscopista : R$15.710,10

: R$15.710,10 Delegado e perito: R$28.831,70

Os policiais federais ainda receberão diversos benefícios, entre eles o auxílio-alimentação de R$1 mil, que é pago a todos os servidores do Executivo Federal.

Fonte: Q Concursos, Folha Dirigida

Redigido por ContilNet.