Concurso Polícia Federal: correção extraoficial para o cargo de Agente

As provas do concurso PF (Polícia Federal) foram aplicadas neste domingo (27/7), e os professores do Direção Concursos se reuniram para elaborar a correção das questões, juntamente com o gabarito extraoficial para o cargo de Agente!

Para o cargo em questão, são ofertadas 630 vagas de nível superior e os aprovados receberão salários iniciais de R$ 14.164,81.

De acordo com a banca FGV, 137.645 candidatos se inscreveram para concorrer a uma das oportunidades. A demanda na ampla concorrência é de 291.62 candidatos por vaga.

Gabarito PF – Agente de Polícia Federal

Confira, abaixo, o gabarito extraoficial do concurso PF para o cargo de Agente de Polícia Federal!

Frase da prova utilizada: A arte é um compêndio da natureza formado pela imaginação

Língua Portuguesa

Questão 1: O texto sugere que o gênero policial é o preferido… Errado

Questão 2: Entende-se da leitura do texto que a frequente transposição… Errado

Questão 3: A partir das ideias de Carlos Gerbase … Certa

… Questão 4: O termo “crescente” (segundo período do primeiro parágrafo)… Errado

Questão 5: No segundo período do segundo parágrafo… Errado

Questão 6: O pronome presente no termo “nela”… Certa

Questão 7: A supressão da vírgula empregada após… Certa

Questão 8: No segundo parágrafo, o intercambiamento… Errado

Questão 9: Na redação oficial, os pronomes de tratamento… Certa

Questão 10: Os assuntos objetos dos expedientes oficiais… Certa

Noções de Direito Administrativo

Questão 11: O princípio da razoabilidade é considerado um princípio… Certo

Questão 12: É inexigível a licitação para a contratação que possa… Errada

Questão 13: O cancelamento do registro da penalidade de suspensão de servidor público… Errada

Questão 14: A presunção de veracidade dos atos administrativos refere-se aos fatos… Errado

Questão 15: A pessoa que sofrer algum dano por ato praticado por um servidor público… Certa

Questão 16: As sociedades de economia mista e as empresas públicas desempenham atividade… Certa

Noções de Direito Constitucional

Questão 17: A forma de governo diz respeito à relação entre os Poderes… Errado

Questão 18: O sigilo da correspondência e das comunicações telefônicas…. Errado

Questão 19: O patrulhamento ostensivo das ferrovias federais… Errado

Questão 20: Além das pessoas físicas, as pessoas jurídicas também podem… Certa

Questão 21: Cabe à Polícia Federal exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária… Errado

exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária… Questão 22: A pesquisa e a lavra de minerais em terras indígenas só podem… Certa

Noções de Direito Penal e de Direito Processual Penal

Questão 23: O crime de prevaricação exige, além de conduta… Certa

Questão 24: Considere que um casal tenha sido preso… Certa

Questão 25: O uso de um cabo de vassoura contra a vítima… Certa

Questão 26: A autoridade policial deve instaurar… Errado

Questão 27: O inquérito policial poderá ser iniciado… Certa

Questão 28: Como o crime ocorreu fora do território brasileiro… Errado

Direitos Humanos

Questão 29: A separação de categorias de pessoas presas deve… Errado

Questão 30: As Regras de Mandela contemplam a possibilidade… Errado

contemplam a possibilidade… Questão 31: Qualquer pessoa declarada culpada por um delito… Certa

Questão 32: Na admissão de indivíduos em estabelecimentos… Certa

Questão 33: A Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados … Errado

… Questão 34: Os Estados-Partes da Convenção contra a Tortura… Certa

Legislação Especial

Questão 35: Segundo a lei de migração, desde que exista… Certa

Questão 36: O condenado por crime de tortura, bem como… Errado

Questão 37: A apreensão dos meios de transporte… Certa

Questão 38: O pedido do Ministério Público para aplicação… Certa

para aplicação… Questão 39: No âmbito da segurança privada, compete à Polícia Federal …. Certa

…. Questão 40: Nas infrações penais derivadas… Certa

Questão 41: A carteira de identidade fará prova… Certa

Questão 42: Quando houver repercussão interestadual… Certa

Questão 43: No âmbito do Serviço de Identificação do Cidadão … Certa

… Questão 44: Pratica crime o proprietário de empresa… Certa

Estatística

Questão 45: A probabilidade de S = 4 X M é zero Certa

é zero Questão 46: S segue uma distribuição binomial com parâmetro… Errado

segue uma distribuição binomial com parâmetro… Questão 47: O desvio padrão da razão… Errado

Questão 48: A mediana de S é igual a… Certa

é igual a… Questão 49: A média amostral dos valores licitados… Errado

Questão 50: O coeficiente de correlação linear… Certa

Questão 51: O intervalo de 95% confiança para a diferença… Certa

Questão 52: O desvio padrão da variável VL foi superior… Errado

Raciocínio Lógico

Questão 53: Suponha que a sentença “Se Aldo ou Bruno …. Certa

ou …. Questão 54: Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras… Certa

Questão 55: Considere que um crime foi cometido e três suspeitos… Errado

Questão 56: Considere que, na tabela-verdade a seguir… Errado

Questão 57: Considere que, entre os veículos em situação irregular… Errado

Questão 58: Considere que as placas de todos os veículos… Certa

Questão 59: Se duas placas forem aleatoriamente selecionadas… Certa

Questão 60: A negação da sentença “todo condutor abordado… Errado

Informática

Questão 61: O Microsoft Remote Desktop e o TeamViewer … Certa

e o … Questão 62: Em distribuições Linux , o comando… Errado

, o comando… Questão 63: A internet é uma rede pública global de comunicação… Certa

Questão 64: No protocolo IPv6 , cada endereço tem 256 bits… Errado

, cada endereço tem 256 bits… Questão 65: Firewalls são ferramentas de segurança que monitoram e controlam… Certa

são ferramentas de segurança que monitoram e controlam… Questão 66: Na arquitetura de sistemas, o frontend … Certa

… Questão 67: Na análise de requisitos de um sistema… Errado

Questão 68: A computação em nuvem permite que os usuários… Errado

Questão 69: Na teoria da informação, dados… Certa

Questão 70: A mineração de dados é uma técnica… Errado

Questão 71: No modelo entidade-relacionamento, a abstração… Certa

Questão 72: No contexto de banco de dados… Errado

Questão 73: Em Python , listas são estruturas… Errado

, listas são estruturas… Questão 74: No modo de transmissão full-duplex … Certa

… Questão 75: Em sistemas biométricos de alta segurança… Certa

Questão 76: O indicador FPIR é diretamente influenciado… Certa

é diretamente influenciado… Questão 77: A camada de sessão do modelo OSI … Errado

… Questão 78: Em Python , a função lambda … Certa

, a função … Questão 79: O DNS utiliza o protocolo UDP … Certa

utiliza o protocolo … Questão 80: Em serviços de nuvem, a utilização de plataforma… Errado

Questão 81: O DNS é responsável por… Errado

é responsável por… Questão 82: Em machine learning supervisionado… Certa

supervisionado… Questão 83: A infraestrutura como serviço… Certa

Questão 84: No ambiente Linux , a execução do comando… Certa

, a execução do comando… Questão 85: A técnica sandboxing , ao executar… Errado

, ao executar… Questão 86: Detecção heurística é uma técnica de análise… Certa

Questão 87: Em autenticação multifator… Certa

Questão 88: O protocolo HMAC-based one-time password (HOTP) … Certa

… Questão 89: Para a garantia dos princípios de atomicidade… Certa

Questão 90: Por princípio, a consistência pressupõe… Errado

Questão 91: Pelo comando SELECT , entende-se… Errado

, entende-se… Questão 92: O comando SELECT mostra que existe…. Certa

mostra que existe…. Questão 93: Uma API deve manter estado entre… Errado

deve manter estado entre… Questão 94: Em aprendizado de máquina, não há overfitting Errado

Questão 95: REST (Representational state transfer) e… Certa

e… Questão 96: Em aprendizado de máquina, as técnicas de classificação…. Certa

Contabilidade Geral

Questão 97: O valor do patrimônio líquido de uma entidade… Certa

Questão 98: Uma empresa que realiza a compra de um terreno… Errado

Questão 99: Uma movimentação entre contas do ativo… Errado

Questão 100: A principal finalidade do relatório financeiro… Errado

Questão 101: O plano de contas é um dos livros contábeis…. Errado

Questão 102: O livro diário deve conter, para cada lançamento…. Certa

Questão 103: O valor pago antecipadamente pelo aluguel… Certa

Questão 104: Os fatos administrativos permutativos… Errado

Questão 105: Considere que, em determinado período, uma empresa… Certa

Questão 106: Pelo regime de competência, as receitas de vendas… Errado

Questão 107: O passivo circulante resultado no valor… Errado

Questão 108: O lucro apurado no exercício… Certa

Questão 109: O ativo soma R$ 109,200 Certa

Questão 110: O patrimônio líquido total da entidade… Errado

Questão 111: Na demonstração de resultados do exercício… Certa

Questão 112: O balancete de verificação permite que se identifiquem… Errado

Questão 113: De acordo com o Pronunciamento nº 26 … Certa

… Questão 114: De acordo com o Pronunciamento nº 27 … Certa

… Questão 115: Um ativo temporariamente retirado de uso… Certa

Questão 116: A provisão para contingência deve ser… Errado

Questão 117: A provisão para férias representa um… Errado

Questão 118: A relevância da informação contábil está associada… Certa

Questão 119: A relevância e a compreensibilidade são as características… Errado

Questão 120: O custo corrente de um ativo corresponde… Errado

Resumo do certame

Banca : Cebraspe

: Vagas : 1.000

: 1.000 Cargos : Delegado, Escrivão, Papiloscopista, Agente, Perito

: Delegado, Escrivão, Papiloscopista, Agente, Perito Escolaridade : Nível superior

: Nível superior Salários iniciais : De R$ 14,1 mil a R$ 26,8 mil

: De Inscrições : 26/5 a 13/6

: 26/5 a 13/6 Taxa de inscrição : R$ 250,00 (Delegado e Perito) e R$ 180,00 (Escrivão, Agente e Papiloscopista)

: (Delegado e Perito) e (Escrivão, Agente e Papiloscopista) Provas : 27/7

: 27/7 Edital

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.