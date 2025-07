Concurso público: quadrilha que fraudava certames é presa em operação

A Polícia Civil do Pará prendeu cinco pessoas em locais de prova no município de Marituba, na região metropolitana de Belém, por fraude em concurso público e associação criminosa. A operação foi realizada no último domingo, 20 de julho.

Trata-se da segunda fase da Operação Gabarito Final, em que policiais atuaram disfarçados durante a realização das provas para que fosse possível realizar o flagrante. A primeira fase aconteceu em março, em outro concurso público, e, desde então, a quadrilha vinha sendo investigada.

“A prática dos criminosos consiste em utilizar professores que resolvem as provas e repassam os gabaritos, por meio de minúsculos aparelhos eletrônicos, aos candidatos à vaga. Durante o levantamento investigativo foi possível apurar que o grupo cobrou R$ 2.000,00 e, caso o candidato fosse aprovado, pagaria um valor adicional de R$ 20.000,00”, explicou o delegado Joubert da Silva, da Delegacia de Estelionato e Outras Fraudes (Deof).

De acordo com a PC PA, um dos investigados, ao perceber a presença dos policiais, foi ao banheiro, jogou o aparelho celular no vaso sanitário e acionou a descarga, como forma de tentar de se livrar do flagrante. Não foram divulgadas informações sobre quantos dos presos eram candidatos ou quantos aparelhos celulares foram apreendidos.

A atuação da PC PA ocorreu em mais de 10 locais de prova e contou com a participação de 60 policiais civis, divididos em equipes. Os presos foram levados para a Divisão de Investigação e Operações Especiais (Dioe), para depois serem transferidos para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).

Concursos públicos: Inscrições abertas em julho

Tribunal de Justiça do Pará (TJ PA)

O concurso TJ PA (Tribunal de Justiça do Pará) oferta 50 vagas imediatas, além de oportunidades em cadastro reserva, para os cargos de Analista Judiciário (diversas especialidades) e Oficial de Justiça e Avaliador. O salário inicial é de até R$ 15.021,89.

Confira, abaixo, a distribuição das vagas:

Analista Judiciário – Área Administrativa: 1 + CR

1 + CR Analista Judiciário – Serviço Social: 3 + CR

3 + CR Analista Judiciário – Pedagogia: 3 + CR

3 + CR Analista Judiciário – Psicologia: 4 + CR

4 + CR Analista Judiciário – Administração: CR

CR Analista Judiciário – Arquitetura: CR

CR Analista Judiciário – Biblioteconomia: CR

CR Analista Judiciário – Análise de Sistemas: 2 + CR

2 + CR Analista Judiciário – Análise de Suporte: 1 + CR

1 + CR Analista Judiciário – Ciências Contábeis: 1 + CR

1 + CR Analista Judiciário – Comunicação Social: 1 + CR

1 + CR Analista Judiciário – Direito: 30 + CR

30 + CR Analista Judiciário – Economia: CR

CR Analista Judiciário – Enfermagem: CR

CR Analista Judiciário – Engenharia Civil: 1 + CR

1 + CR Analista Judiciário – Engenharia Elétrica: CR

CR Analista Judiciário – Engenharia Mecânica: CR

CR Analista Judiciário – Estatística: 1 + CR

1 + CR Analista Judiciário – Fiscal de Arrecadação: 1 + CR

1 + CR Analista Judiciário – Medicina: CR

CR Analista Judiciário – Psiquiatria: 1 + CR

1 + CR Oficial de Justiça Avaliador: CR

Os interessados poderão se inscrever pelo site do Cebraspe até o dia 22 de julho de 2025. Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento da taxa de R$ 150,00.

As provas objetivas e discursiva serão aplicadas no dia 31 de agosto de 2025, e serão realizadas nas cidades de Altamira/PA, Belém/PA, Marabá/PA, Paragominas/PA, Redenção/PA e Santarém/PA.

Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ PE)

Organizado pelo IBFC, o concurso TJ PE oferta oportunidades em cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior. O salário inicial é de até R$ 7.634,45.

As oportunidades são distribuídas entre as especialidades seguintes:

Técnico Judiciário – Nível médio

Função: Judiciária

Função Apoio Especializado/Programador de Computador

Oficial de Justiça

Oficial de Justiça

Analista Judiciário

Função: Judiciária

Função Apoio Especializado/Analista de Sistemas

Os interessados poderão se inscrever pelo site da banca, entre os dias 9 de julho e 5 de agosto de 2025. Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento das taxas seguintes:

R$ 140,00 (Analista Judiciário e Oficial de Justiça)

(Analista Judiciário e Oficial de Justiça) R$ 100,00 (Técnico Judiciário)

As provas objetivas e discursiva serão aplicadas no dia 21 de setembro para Técnico Judiciário e no dia 28 de setembro de 2025 para Analista Judiciário e Oficial de Justiça, nas cidades de Recife/Região Metropolitana, Arcoverde, Carpina, Caruaru e Petrolina.

Concurso Público Polícia Militar do Amapá

A Polícia Militar do Amapá também publicou edital de concurso público para a oferta de 240 vagas em cadastro reserva para o cargo de Oficial Combatente Polícia Militar. O salário inicial chega a R$ 9.072,50 após o curso de formação.

São requisitos para ingresso:

Ter concluído no ato da matrícula curso de nível superior, cursado em estabelecimento de ensino reconhecido pelo órgão competente. É exigido um Diploma , devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) . Caso o candidato não possua o diploma ou equivalente, serão aceitas Declarações que atestem ser aluno do respectivo nível de ensino, sendo obrigatória a apresentação do certificado de conclusão do ensino superior ou equivalente no ato da matrícula do curso de formação.

, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo . Caso o candidato não possua o diploma ou equivalente, serão aceitas que atestem ser aluno do respectivo nível de ensino, sendo obrigatória a apresentação do certificado de conclusão do ensino superior ou equivalente no ato da matrícula do curso de formação. Possuir idade mínima de 18 anos no ato da matrícula e máxima de 35 anos, até o último dia de inscrição no concurso público. O limite máximo de idade não se aplica aos militares em atividade nas corporações militares estaduais do Amapá .

. Ter no mínimo 1,60m de altura, se masculino, e 1,55m de altura, se feminino.

Os interessados poderão de inscrever pelo site da FCC, banca organizadora do certame, no período entre 14 de julho e 21 agosto. Para homologar a candidatura será necessário efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 120,00.

Já as provas objetivas serão aplicadas no dia 16 de outubro de 2025.

Concurso Público Polícia Civil do Mato Grosso do Sul

Organizado pelo Instituto Avalia, o concurso PC MS (Polícia Civil do Mato Grosso do Sul) oferta 400 vagas de nível superior para Investigador e Escrivão de Polícia Judiciária. O salário inicial é de R$ 6.569,53.

As oportunidades são distribuídas da seguinte forma:

Escrivão de Polícia Judiciária: 100 vagas

100 vagas Investigador de Polícia Judiciária: 300 vagas

São requisitos para ingresso:

Ter no mínimo, vinte e um anos completos e, no máximo, quarenta e cinco anos completos na data de encerramento das inscrições;

Ter diploma de ensino superior completo em nível de graduação em qualquer área, reconhecido pelo Ministério da Educação , a ser comprovado quando da posse;

, a ser comprovado quando da posse; Possuir habilitação para conduzir veículos, comprovada mediante apresentação da Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo, categoria “B”.

Os interessados poderão se inscrever pelo site da banca, no período entre 16 de julho e 7 de agosto de 2025. Para homologar a candidatura será necessário efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 210,48.

As provas objetivas serão realizadas no município de Campo Grande, no dia 14 de setembro de 2025.

Veja detalhes do edital!

Fonte: Direção Concursos Redigido por ContilNet.