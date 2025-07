Concurso Rei e Rainha do Festival da Farinha 2025 abre inscrições em Cruzeiro do Sul

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, está com inscrições abertas para o tradicional concurso Rei e Rainha da Farinha 2025, uma das atrações mais aguardadas do Festival da Farinha. Os interessados podem se inscrever até o dia 16 de julho, de forma presencial, na sede da Secretaria de Cultura, localizada no centro da cidade.

O concurso celebra um dos principais símbolos culturais e econômicos do município e busca valorizar a identidade local por meio da escolha de representantes da realeza da farinha. Podem participar jovens a partir de 16 anos de idade, sendo que candidatos menores de 18 anos devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis no ato da inscrição.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Flávio Rosas, a edição deste ano contará com uma importante novidade: a participação de candidatos da zona rural.

“Um dos eventos que mais chamam atenção durante o Festival da Farinha é a escolha das realezas. Estamos com as inscrições abertas desde o dia 1º de julho e seguimos até o dia 16. Qualquer pessoa a partir de 16 anos pode participar, e os menores de idade precisam da autorização dos pais. Uma das grandes novidades deste ano é que também vamos ter representantes das vilas, da zona rural. É uma forma de valorizar ainda mais a origem da farinha, que vem do campo. É um pedido antigo da população, e agora será realidade”, afirmou o secretário.

O Festival da Farinha é realizado anualmente e reúne produtores, artistas, empreendedores e visitantes em uma programação que destaca a cultura, a gastronomia e as tradições regionais. A eleição do Rei e da Rainha da Farinha é um dos momentos mais simbólicos do evento, marcado por apresentações culturais, trajes típicos e a valorização dos costumes locais.

A expectativa é de que a edição 2025 atraia um número ainda maior de participantes e de público, reforçando o papel do festival como vitrine da identidade cruzeirense e acreana.