Concursos públicos abrem mais de 1.200 vagas com salários de até R$ 28,5 mil

Julho já mostrou ser um mês de grandes oportunidades! Pensando nisso, o Direção Concursos preparou um levantamento com as melhores oportunidades em concurso público para aquele que deseja ser aprovado em um cargo com salário atrativo!

São 1.247 vagas abertas em julho e salários iniciais de até R$ 28.563,30!

Confira, nesta matéria, os editais abertos em julho com os maiores salários e aproveite uma ótima oportunidade!

Navegue pelo índice

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.