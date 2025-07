Condenada há nove anos por tráfico de drogas é presa no interior do Acre

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, na quarta-feira (2), uma mulher identificada pelas iniciais I. dos S. C., condenada a nove anos de reclusão pelo crime de tráfico de drogas. A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, após o trânsito em julgado da sentença, quando não há mais possibilidade de recurso.

Após a prisão, a mulher foi encaminhada ao Fórum da Comarca de Plácido de Castro, onde passou por audiência de custódia. A Justiça manteve a decisão e determinou sua transferência para o Presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, onde cumprirá pena em regime fechado.

O delegado Leandro Lucas Barreto, responsável pela ação, destacou a importância da prisão no enfrentamento ao tráfico. Segundo ele, a ação é resultado de um trabalho investigativo minucioso e da atuação conjunta com outras forças de segurança.

O caso se enquadra no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que trata do tráfico de drogas e prevê penas entre 5 e 15 anos de reclusão. A condenada poderá progredir de regime ao longo do cumprimento da pena, caso atenda aos critérios legais e mantenha bom comportamento.