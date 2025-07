condenado,-alexandre-correa-cobra-partilha-de-bens-e-alfineta-ana-hickmann

O empresário Alexandre Correa foi condenado a um ano de prisão em regime aberto pela Justiça de São Paulo por agredir sua ex-esposa, a apresentadora Ana Hickmann. Em uma entrevista ao jornalista Ricardo Feltrin, no YouTube, nesta quarta-feira (23/7), o empresário comentou o assunto.

A decisão também impõe uma multa de R$ 10 mil por danos morais e impede o ex-marido da apresentadora de se aproximar dela e de seus familiares por tempo indeterminado. “A juíza não me absolveu porque não quis, mas havia provas robustas para a minha absolvição, ainda mais com toda a contradição no depoimento da Ana Hickmann e tudo mais…”, afirmou.

O caso teve início em novembro de 2023, quando Ana Hickmann registrou uma denúncia por lesão corporal e violência doméstica. Desde então, o ex-casal tem travado uma intensa batalha judicial que abrange não apenas as acusações de agressão, mas também complexas disputas financeiras e empresariais.

Correa alegou que a Justiça não levou em consideração o suposto estado de embriaguez de Ana Hickmann no dia do incidente, bem como “incontáveis agressões” verbais e físicas que teria sofrido ao longo do relacionamento, as quais atribui ao consumo de álcool pela ex-esposa. “A Ana bebia e se transformava. Tudo isso da Ana Hickmann foi deixado de lado”, sentenciou Alexandre.

Alexandre Correa mencionou o depoimento do filho com Ana Hickmann

O empresário citou o depoimento de Alezinho, de 11 anos, fruto do relacionamento com a comunicadora, como um dos pontos favoráveis em sua defesa. Ele sugeriu que o filho “não se deixou seduzir por tudo o que escutou, de forma inadequada, contra o pai”.

Correa expressou surpresa com o que descobriu sobre seu casamento de mais de 24 anos e assumiu a culpa pela situação em que se encontra, afirmando que deveria ter encerrado o relacionamento após seu tratamento oncológico. “O único culpado por eu me encontrar nessa situação sou eu, porque poderia ter encerrado esse capítulo logo após meu tratamento oncológico, dada a conduta da Ana Hickmann”, disparou.

Além das questões da condenação, Alexandre Correa reiterou sua demanda pela partilha de bens. “Cadê a minha partilha de bens? Quero pagar os meus credores!”, questionou. Ele destacou o valor de seus imóveis, mencionando um imóvel em Perdizes avaliado em R$ 10 milhões, e enfatizou a necessidade de resolver a situação financeira para “seguir a minha vida”.

Durante a entrevista, ele ainda direcionou críticas à atriz Luana Piovani, que, em manifestações anteriores, teria comentado sobre o caso, sugerindo que “não tem homem no mercado” para ela. “Aquela senhora que, pelo amor de Deus… ‘Não, não tem homem no mercado’. Para ela, né? Para ela não vai ter mesmo, nem pagando… E ainda começa com essa narrativa”, afirmou.

Enquanto Ana Hickmann expressou alívio com a decisão judicial, declarando que “a justiça foi feita” e que a medida protetiva é crucial para sua segurança, a defesa de Alexandre Correa afirmou que ele não será preso imediatamente e que irá recorrer da sentença, reiterando sua inocência.