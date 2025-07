Condenado! MC Ryan SP é sentenciado após “invasão” de escola e exposição de coordenadora

A coluna Fábia Oliveira descobriu que uma ação judicial envolvendo MC Ryan SP ganhou um desfecho após menos de um ano do seu surgimento. O funkeiro foi processado por Ana Paula Lima Paiva após “invadir” uma escola pública e dar início a uma confusão entre alunos.

Na sentença à qual a coluna teve acesso, com exclusividade, a juíza Fernanda de Carvalho Queiroz decidiu condenar o artista a indenizar a coordenadora em R$ 10 mil por danos morais. Ele também foi condenado a remover de suas redes sociais todos os vídeos e imagens em que Ana aparece.

Segundo a magistrada, ficou mais do que comprovado que Ryan esteve na escola, foi identificado como influenciador, dialogou cordialmente com a direção e, depois, fez postagens com a imagem da autora. A decisão complementa que foi igualmente evidenciado que Ana sofreu negativas consequências em sua vida profissional e pessoal por conta das atitudes do MC.

A juíza foi clara também ao destacar que a autora não autorizou o uso de sua imagem e que seu uso, ainda que sem intenção maliciosa, violou um direito respaldado pela constituição. Indo além, a magistrada foi assertiva e disse que o fato de Ana ser uma profissional da educação, combinado às circunstâncias que envolveram o episódio, certamente lhe causaram constrangimento e abalo à dignidade.

Relembre o caso

MC Ryan SP foi acionado legalmente em uma ação indenizatória pela professora Ana Paula de Lima Paiva após “invadir uma escola pública” em São Paulo, episódio que chegou a repercutir em alguns portais da internet.

Na ação, Ana contou que, enquanto coordenadora de organização escolar, teve que levar alguns alunos para uma sala após uma confusão na unidade de ensino. Na ocasião, um dos estudantes envolvidos na algazarra usava uma máscara cirúrgica e se negou a se identificar após o pedido.

Ana Paula descobriu, através de uma plataforma de consulta, que ele não era membro da instituição. O “falso estudante” era MC Ryan SP.

Pouco tempo depois, a brincadeira do famoso acabou em risadas e descontração entre o diretor da escola e aqueles que, presentes, registraram o momento. Trechos envolvendo Ana Paula foram parar nas redes sociais.

A professora e coordenadora afirmou que a situação despertou, inclusive, ataques de pais e alunos. A brincadeira do MC fez com que Ana Paula fosse processada administrativamente.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.