Condenado por assassinatos de faccionados no Acre, homem é capturado e preso em MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu na manhã desta sexta-feira (4), em Campo Grande, Gleison Roberto da Cruz Jucá, conhecido como “Smith”, condenado por diversos crimes cometidos no Acre. Ele estava foragido e foi localizado no telhado de uma residência, no momento em que tentava escapar da abordagem policial.

De acordo com a Delegacia de Repressão aos Crimes de Homicídio e de Proteção à Pessoa (DHPP), Gleison possui condenações por três homicídios e quatro roubos registrados entre 2022 e 2023. Os crimes teriam sido cometidos durante sua atuação como liderança de uma facção criminosa no Acre.

O investigado também é apontado como o principal suspeito da morte de um mecânico de 20 anos, encontrado com sinais de tortura, amordaçado e com as mãos amarradas na estrada Transacreana.

Ele chegou a ser preso preventivamente em abril de 2023, mas havia fugido e passou a intermediar ações entre o grupo criminoso e traficantes no Paraguai, segundo a polícia.

Após a prisão, Gleison foi encaminhado à sede da DHPP para os procedimentos cabíveis.