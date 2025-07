Condomínio de alto padrão, o Le Grand Jardin já é uma realidade

A ECAP Engenharia celebra mais uma grande conquista: a entrega, dentro do prazo, das quadras 3 e 5 do condomínio de lotes Le Grand Jardin, com a mesma qualidade de seus prédios residenciais, um marco na história do alto padrão em Brasília. Agora, os proprietários já podem iniciar as obras das suas casas com tranquilidade, confiança e a certeza de estar investindo em um projeto legalizado e cuidadosamente planejado.

Com lotes 100% regularizados e escritura no ato da compra, o Le Grand Jardin reafirma o compromisso da ECAP com a pontualidade e a qualidade com que trata cada cliente. Mais do que um lugar para morar, o Le Grand Jardin trás um novo conceito de condomínio fechado para casas. São quadras independentes com infraestrutura completa, áreas verdes preservadas, segurança 24h, lazer exclusivo para cada quadra e uma qualidade de vida ímpar.

Em tempos em que muitos projetos sofrem atrasos e incertezas, entregar no prazo é mais do que um diferencial.

O condomínio possui uma localização privilegiada, a região do Jardim Botânico, com a maior valorização e crescimento do alto padrão em Brasília. O bairro chama a atenção de famílias que buscam segurança, natureza e uma infraestrutura moderna. Com a expansão urbana e planejada do Jardim Botânico, o Le Grand Jardin é mais um condomínio fechado entregue pela ECAP e mais uma vez, com pontualidade impecável.

Mas as novidades não param por aí.

A ECAP mais uma vez inova ao lançar o primeiro projeto de casas prontas para morar em condomínio fechado. As Casas Le Jardin unem o melhor dos dois mundos: a praticidade de uma casa pronta com o conforto de um projeto personalizado, construído pela própria ECAP dentro do Le Grand Jardin.

Sua casa 100% pronta e sem surpresa

Com arquitetura moderna, acabamentos de alto padrão, armários planejados, piscina, paisagismo, energia solar e diversas possibilidades de personalização, as Casas Le Jardin oferecem segurança, comodidade e estilo. Tudo isso com financiamento facilitado em até 420 meses pelo BRB.

Detalhe do condomínio do Le Grand Jardin

Foto: Reprodução

Detalhe do condomínio do Le Grand Jardin

Foto: Reprodução

Detalhe do condomínio do Le Grand Jardin

Foto: Reprodução

Detalhe do condomínio do Le Grand Jardin

Foto: Reprodução

Detalhe do condomínio do Le Grand Jardin

Foto: Reprodução

Detalhe do condomínio do Le Grand Jardin

Foto: Reprodução

Detalhe do condomínio do Le Grand Jardin

Foto: Reprodução

Se não quiser enfrentar uma obra aqui, o futuro da sua família e com toda a tranquilidade que só a ECAP pode proporcionar.

ECAP Engenharia

Criada em 1948 em Belo Horizonte, hoje comandada pelo Dr. Rodrigo Nogueira, seu diretor presidente. A ECAP se destaca por sua visão inovadora, responsabilidade ambiental, planejamento urbano e por entregar o que promete. Le Grand Jardin é mais um marco de uma trajetória pautada pela confiança, legalidade e compromisso com o cliente.

