Condutor cai com moto em arena molhada durante desfile de prêmios no Rodeio da Expoacre

Um momento inusitado marcou a abertura da competição de montaria em touros na Expoacre 2025, na noite desta segunda-feira (28). Durante o tradicional desfile com os prêmios dos peões vencedores, a moto destinada ao segundo colocado do rodeio foi apresentada ao público na arena, pilotada por um condutor. No entanto, devido à areia molhada pela chuva que caiu pouco antes da cerimônia, o piloto perdeu o controle e caiu com o veículo.

Apesar do susto, ninguém se feriu. A queda aconteceu em um dos trechos escorregadios da arena. O público reagiu com surpresa e aplausos, e o condutor se levantou sem ferimentos, retomando o clima de descontração do momento.

A moto, um dos prêmios principais do rodeio, será entregue ao peão que conquistar a segunda colocação na competição, que segue até quinta-feira (31). O episódio, embora inesperado, acabou arrancando risos e se tornou um dos assuntos da noite entre os visitantes da 50ª edição da Expoacre.

Veja o vídeo: